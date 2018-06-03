В воскресенье Таллинн посещают тысячи круизных туристов

В 4.46 в порту Ванасадам ошвартовалось Mein Schiff 1, вмещающее до 2500 пассажиров. Оно покинет Таллинн в 17 часов.

В 7.27 в порту ошвартовалось Le Soleal, которое вмещает до 220 пассажиров и пробудет в столице до 16 часов.

В 8.18 прибыло Viking Sea, вмещающее до 900 туристов. Судно пробудет в Таллинне до 21 часа.

В 9.25 в Таллинн прибыло MSC Orchestra, вмещающее до 2500 пассажиров. Оно покинет порт в 16 часов.

В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 341 раз, круизными судами прибудет всего более 565 000 круизных туристов. Десять круизных судов посетят Таллинн впервые. Последнее круизное судно прибудет в Таллинн 20 октября.