Иран намерен увеличить объем обогащения урана

Накануне верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в ходе телевизионного выступления заявил, что Иран не станет ограничивать свою ракетную программу. По его словам, Тегеран не намерен одновременно "терпеть санкции и ограничения в ядерной сфере". Хаменеи также сообщил о подготовке к наращиванию объема обогащения урана в пределах Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП).

Выход США из атомного соглашения

В начале мая президент Дональд Трамп объявил о выходе США из СВДП, заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций. Трамп обвинил Иран в пособничестве терроризму и стремлении продолжать разработку ядерного оружия. После выхода из соглашения США расширили санкции против Ирана. Эти санкции могут отрицательно повлиять и на неамериканские компании, которые ведут бизнес в Иране.