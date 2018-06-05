Райво Юурак: средневековую модель школы пора менять на новую

Наверняка многие учителя до сих пор помнят свой первый год работы в школе, лейтмотивом которого могло служить слово «бессонница». На что же тратилось время? На то, как в процессе преподавания научиться самому преподаванию.

К сожалению, во многих школах с такой двойной нагрузкой не считаются. В некоторых учебных заведениях царит менталитет, что самые трудные классы нужно отдавать именно начинающим учителям. Это оправдывают подходом: если справится, то настоящий учитель, если же нет, то такому и не место в школе. «Деды» одновременно суровы, но справедливы. На самом же деле, подобное отношение – это, скорее, коррупция, потому как если подругам завуча достаются самые лёгкие классы, а новичкам те, что никому не нужны, то что же это ещё, как не кумовство и коррупция, а также одна из причин, по которой учителя покидают школы.

25 мая в Таллиннском университете состоялась дискуссия, в ходе которой обсуждались способы удержания педагогов в учебных учреждениях.

Трийн Нооркыйв сослалась в своём выступлении на статистику EHIS, согласно которой ежегодно к работе в школе приступают 800 новых учителей. 1 сентября школы довольны тем, что полностью укомплектованы. Уже через год от ста процентов новичков остаётся лишь 73%, к концу третьего года 61%, к концу четвёртого 55%, а к концу пятого – только 50%. При этом, по данным SAIS, у 45% начинающих учителей отсутствует профессиональная квалификация.

Директор Таллиннской реальной школы Эне Саар не верит, что найдётся много учителей, желающих получать в месяц 1150 евро. Она три года искала учителя физики, так даже зарплатой в 2300 евро не удалось никого заманить.

По словам профессора Таллиннского университета Эве Эйзеншмидт, современная модель школы родом из средневековья и потому эта устаревшая среда молодым и не подходит. «Нам нужно что-то наподобие цунами ради зачистки системы образования», - считает она.

В ходе последовавшей после выступлений докладчиков дискуссии учителя пришли к выводу, что педагог не должен стоять перед классом один – ему стоит сотрудничать с коллегами, готовиться к урокам вдвоём-втроём, а также давать их тоже вместе.