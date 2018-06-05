Суд прекратил производство по делу Эдгара Сависаара

Сегодня Эдгар Сависаар не явился на судебное заседание. По словам его защитника Оливера Няэса, бывший лидер Центристской партии находится в Йыгеваской больнице, и когда его оттуда выпишут, неизвестно.

Утром Няэс представил суду ходатайство о прекращении производства по делу Сависаара. Суд взял дополнительное время на обсуждение ходатайства и на продолжившемся в 14.00 заседании постановил, что ходатайство следует удовлетворить.

Судья Анне Ребане сказала на заседании, что Эдгар Сависаар, несомненно, неизлечимо болен, поэтому производство по его делу необходимо прекратить.

Несмотря на то, что новая судебная экспертиза сочла, что Сависаар способен посещать заседания суда, член экспертной комиссии эндокринолог Валло Волке придерживается иной точки зрения. По этой причине адвокат Сависаара Оливер Няэс ходатайствовал перед судом о прекращении производства.

Судебный процесс над Эдгаром Сависааром неоднократно откладывался из-за болезни обвиняемого, поэтому в феврале суд назначил Сависаару новую медицинскую экспертизу. Для этого привлекли и врачей, которые прежде давали оценку за закрытыми дверями, - Пеэпа Пыддера и Маргуса Вийгимаа.

Комиссия пришла к заключению, что при определенных послаблениях состояние здоровья Сависаара позволяет ему участвовать в судебных заседаниях.

Рассмотрение дела о коррупции, в которой обвиняют Сависаара, Харьюский уездный суд начал 12 июня прошлого года, когда подсудимые подтвердили, что предъявленные обвинения им понятны, но виновными они себя не признают. Только бывший министр Виллу Рейльян признал свою вину и на данный момент суд вынес ему обвинительный приговор в рамках согласительного производства.