США назвали точное место встречи Трампа с Ким Чен Ыном

Об этом 5 июня сообщила в Twitter пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, поблагодарив Сингапур за гостеприимство, передает Newsru.

При этом на днях The Washington Post писала, что Ким Чен Ын на время визита в Сингапур якобы подобрал себе президентский номер в отеле Fullerton стоимостью 6000 долларов за ночь. Причем северокорейская сторона хотела бы, чтобы расходы за проживание взяло на себя другое государство.

В то время как предстоящая встреча становится все более вероятной, несмотря на звучавшие ранее угрозы обеих сторон ее отменить, власти Южной Кореи сомневаются, что саммит обернется подписанием мирного договора с КНДР. Как сообщала The Wall Street Journal, в Сеуле указывают в частности на то, что на переговоры не приглашены представители Китая, при участии которых было подписано соглашение о перемирии в 1953 году. Кроме того, до встречи осталось слишком мало времени.

В конце мая сообщалось, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин может присоединиться к встрече Трампа и Ким Чен Ына, если она пройдет в Сингапуре.

Трамп еще 10 мая сообщил, что его встреча с Ким Чен Ыном пройдет 12 июня в Сингапуре. Через пять дней КНДР пригрозила отменить переговоры из-за совместных военных учений Южной Кореи и США Max Thunder.

16 мая первый заместитель главы МИД КНДР Ким Ге Гван заявил, что Пхеньян может не согласиться на участие в саммите с США, если Вашингтон продолжит требовать денуклеаризации Корейского полуострова в одностороннем порядке.