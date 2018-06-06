Пять способов обмануть туриста

«Сломанный счетчик в такси» - один из наиболее популярных способов, которым таксисты обманывают пассажиров, и особенно часто это происходит вблизи аэропортов и железнодорожных вокзалов, пишет http://rus.tvnet.lv. Вскоре после посадки в такси водитель информирует, что счетчик сломался, и в конце поездки требует неадекватную плату за проезд.

Этого можно избежать, удостоверившись, что счетчик действительно не работает, или же совсем просто – уже в начале договориться об оплате поездки. В случае, если водитель такси утверждает, что без счетчика будет дешевле и не соглашается его включать – берите другое такси.

Со вторым способом мошенничества можно встретиться в любой европейской стране.

К туристу подходит мужчина или женщина дружелюбного вида и предлагает бесплатный браслет, цветы или что-либо еще. Когда человек соглашается подарок принять, мошенник требует деньги и в случае, если турист отказывается платить, поднимает большой шум. Ни в коем случае не берите ничего, что вам дают якобы бесплатно, если только для этого не имеется действительно обоснованной причины. В противном случае – вежливо откажитесь и отправляйтесь дальше.

Третий способ. Многие авиакомпании в целях увеличения прибыли занимаются сверхпродажей билетов. Учитывая, что люди регулярно опаздывают на рейсы, авиакомпании продают билетов на 10% больше, чем мест в самолете. По этой причине некоторых пассажиров регулярно оставляют за бортом. В качестве компенсации снятому с рейса человеку предлагают купоны на еду и т.д.

Однако законодательство Европейского союза предусматривает, что в случае, если пассажир пострадал из-за сверхпродажи билетов, ему полагается компенсация вплоть до 600 EUR. Такому пассажиру также должны обеспечить место на другом авиарейсе. Этого вида мошенничества можно избежать, зная свои права и потребовав то, что полагается пассажирам, поясняет исполнительный директор «Skycop» Мариус Стонкус.

Четвертый способ. В тот момент, когда вы пользуетесь банкоматом, вам могут предложить "помощь". Зачастую мошенники предлагают перевести текст на экране или помочь в каких-то других действиях. Однако на самом деле «помощники» пытаются просканировать карту RFID-сканером и подсмотреть ваш PIN-код. Этого можно избежать, прикрывая рукой цифровую панель, а также удостоверившись, что никто не смотрит на вас, когда вы стоите у банкомата.

Пятый способ. К общественному Wi-Fi не всегда можно подключиться: открытые сети, к которым действительно можно подключиться, встречаются редко, поэтому люди рады, когда находят их. Между тем хакеры умышленно создают такого рода открытые сети в публичных местах. Таким образом они просматривают все доступные данные человека, когда он подключен к соответствующему Wi-Fi соединению.