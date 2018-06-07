В ДТП в Латвии пострадали 13 американских военных
7 июня 2018 г., 17:33
В Пренайском районе Литвы в четверг столкнулись четыре военных бронетранспортера США Stryker, во время аварии пострадали 13 американских военных, сообщили Вооруженные силы (ВС) Литвы.
Как передает агентство BNS, опасности для жизни ни одного из раненых военных нет. Они доставлены в Каунасскую клиническую больницу для профилактической проверки. По предварительным данным, гражданские лица в аварию не попали и не пострадали.
Дорога Пренай - Каунас временно перекрыта, жителей просят выбирать другие маршруты. На месте инцидента работают представители Военной полиции, полиции и медики скорой помощи.
Американские военнослужащие участвуют в учениях «Удар меча», которые проходят в странах Балтии в июне.