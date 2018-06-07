Рынок крепкого алкоголя в Эстонии переживает не лучшие времена

«Все большая часть потребляемого в Эстонии крепкого алкоголя привезена из Латвии и это обстоятельство ставит весь сектор в очень сложное положение. Производство крепкого алкоголя за год упало почти на 30%.

Продажи на внутреннем рынке упали на 23%, в то же время, общий объем алкоголя, привезенный жителями Эстонии из-за границы, по данным Института конъюнктуры, вырос на 225%. Эти показатели свидетельствуют о неестественных и драматических изменениях на рынке, они же отражаются и в данных о потреблении», - отметила Кутберг в переданном BNS пресс-релизе.

Потребление крепкого алкоголя снизилось за последние шесть лет, однако состоявшийся в прошлом году спад, по оценке союза, оказался сильнее среднего за прежние годы. Таким образом, по оценке союза, можно предположить, что если бы повышение акцизов за последние годы было меньшим, то и потребленного крепкого алкоголя в 2017 году было бы меньше.

«Общий рост потребления, вызванный главным образом ростом потребления пива, подтверждает тенденцию последних лет, что жители Эстонии, если судить по данным потребления абсолютного алкоголя, в первую очередь пьют пиво. Важно также отметить, что так было и до состоявшегося летом прошлого года повышения акциза», - подчеркнула Кутберг.

«Следует иметь в виду, что приграничная торговля еще не достигла своего потолка. В 2018 году в приграничной торговле крепким алкоголем остается пространство роста еще в 23%, то есть, к концу текущего года в приграничных магазинах Латвии будет продано 3,5 млн литров крепкого алкоголя. Таким образом, и в текущем году крупнейшей статьей налогового ущерба государству будет продажа крепкого алкоголя», - добавила Кутберг.

По словам Кутберг, из проведенного Институтом конъюнктуры исследования можно сделать вывод, что резкие повышения акцизов на алкоголь последних лет не помогли улучшить состояние здоровья жителей Эстонии и что неразумная акцизная политика только оживила приграничную торговлю алкоголем.

Непродуманная акцизная политика привела в движение приграничную торговлю, которая привела к крупному недопоступлению дохода государству от акцизов, а также серьезно снизила конкурентоспособность сектора производства крепкого алкоголя.

В 2017 году экспорт крепкого алкоголя из Эстонии сократился более чем на 40 процентов, что свидетельствует об истощении производственных мощностей.