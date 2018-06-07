В Эстонию прибудет с визитом королевская особа

Младшую сестру королевы Максимы, гражданку Аргентину Инес Соррегьету в среду вечером нашли мертвой в ее квартире в столице Аргентины Буэнос-Айресе.

12 июня король Виллем-Александр встретится с президентом Керсти Кальюлайд и Георгом-Рене Максимовским. Затем король и президент выступят с совместным заявлением. В честь столетия независимости Эстонии и трехсотлетия парка король Виллем-Александр посадит дуб в парке Кадриорг.

В этот же день король встретится со спикером Рийгикогу Эйки Нестором и премьер-министром Юри Ратасом и возложит венок к памятнику павшим в Освободительной войне на кладбище Сил обороны.

Вечером президент Керсти Кальюлайд и Георг-Рене Максимовский дадут в честь короля Виллем-Александра ужин.

13 июня король Виллем-Александр посетит презентационный центр э-Эстонии, где состоится разговор о цифровом обществе, приватности и киберадминистрировании, короля ознакомят с э-резидентством. Затем король направится в Старый город на прогулку с президентом Кальюлайд.

Во второй день визита король посетит творческий городок Теллискиви, где в рамках семинара по инновациям в аграрном секторе министр сельского хозяйства Нидерландов Карола Шутен и министр сельской жизни Эстонии Тармо Тамме подпишут Меморандум о взаимопонимании.

Король Нидерландов Виллем-Александр встретится также с проживающими в Таллинне соотечественниками и посетит музей Kumu.