Забастовка в Италии может нарушить ваши отпускные планы

Вспышки национальных транспортных забастовок на территории Италии могут привести к сбоям в расписании воздушного, железнодорожного и общественного транспорта, в том числе автобусов, трамваев и метро, сообщает turizm.ru со ссылкой на издание.

Забастовки работников железнодорожного транспорта, включая компании FSI, Trenitalia, NTV и Trenord, начались еще вечером 7 июня и продолжатся в течении утра 8 июня. Забастовки сотрудников общественного транспорта (автобусы, трамваи, метро, региональные железные дороги) 8 июня состоятся в Риме, Турине и Вероне. В итальянской столице, а также других городах области Лацио, они будут проходить с 8:30 до 12:30, в Вероне с 17:00 до 21:00, а в Турине — в течение всего дня. Возможны задержки транспорта, изменения в расписании или отмены определенных рейсов. Поездов дальнего следования забастовки не коснутся.