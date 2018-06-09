Галерея: в Кадриорге спустили на воду рекордное количество резиновых уток

Желающие принять участие в акции покупают резиновых игрушечных уточек, которых в полдень запустают в одном из каналов в Кадриорге. По итогам «массового старта» проводятся награждения, а собранные за счет продажи уточек средства направляются в фонд поддержки детей с онкологическими заболеваниями.

Как сообщили BNS организаторы акции, в субботу, 9 июня, в парке Кадриорг на благотворительном «Утином ралли» в поддержку детей, больных раком, и их семей выступят «Свята Bатра» и Лийc Лемсалу. На бесплатном семейном дне интересных занятий и развлечений хватит всем. Две трети из 14 000 соревнующихся ванных уточек на сегодняшний день уже проданы.

«Приглашения выступить на «Утином ралли» мы очень ждали. «Утиное ралли» – это удачный вариант того, как можно говорить о болезненных и жизненных темах так, чтобы каждый человек ощутил свою сопричастность и получил возможность реально поддержать, проявить заботу. Мы и своим детям всегда рассказывали об «Утиных ралли» и об их цели. Наш солист Руслан лично соприкасался с такими семьями и дарил им радость своей музыкой», – говорит менеджер популярной эстонско-украинской фолк-группы «Свята Ватра» Терье Трочински.

Кроме «Свята Ватра» и выбранной в прошлом году артисткой года в Эстонии Лийс Лемсалу на «Утином ралли» выступят дети из танцевальной школы Лайне Мяги, юные певцы из музыкальной студии Lasteekraan и ансамбль народного танца Uppsar.

Пятое «Утиное ралли» Эстонскому союзу родителей, чьи дети больны раком (EVLVL), помогают организовать фонд лечения рака «Подаренная жизнь»и благотворительный фонд«День моей мечты».

«День моей мечты» позаботится в день ралли о детской площадке и хорошем настроении. На детской площадке на протяжении всего мероприятия занятий хватит как для малышей, так и для школьников. Например, в тени деревьев гостей будут ждать потрясающие батуты и умелые художники-аквагримеры. Развивать творческие навыки поможет изготовление поделок и цветочных композиций. День сделают ярче гигантские мыльные пузыри.

В зоне для молодежи можно будет нарисовать граффити, посмотреть захватывающее представление черной магии и поучаствовать в увлекательной игре-ориентировании Mesikäpp. В палатке на детской территории будет работать благотворительное кафе детского сада Кельмикюла.

Для самых маленьких друзей «Утиного ралли» будет приготовлено место для отдыха, предусмотренное для мам с младенцами и малышами, где есть все нужное для того, чтобы поменять подгузник или покормить грудью.

В палатке «Дня моей мечты» ребят будет ждать принцесса Эльза, вместе с которой можно будет отправиться в путешествие в мир мечты. Каждый ребенок сможет повесить на дерево мечтаний свое самое заветное желание и в конце мероприятия среди всех мы выберем одного счастливчика, чьи мечты воплотят в жизнь добровольцы из «Дня моей мечты». В лотерее выигрышным будет каждый билет.