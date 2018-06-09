Галерея: в Кадриорге спустили на воду рекордное количество резиновых уток

В субботу в полдень в таллиннском парке Кадриорг стартовала традиционная благотворительная акция «Утиное ралли», главная цель которой — собрать средства семьям детей, нуждающихся в лечении от раковых заболеваний.
Желающие принять участие в акции покупают резиновых игрушечных уточек, которых в полдень запустают в одном из каналов в Кадриорге. По итогам «массового старта» проводятся награждения, а собранные за счет продажи уточек средства направляются в фонд поддержки детей с онкологическими заболеваниями.
Как сообщили BNS организаторы акции, в субботу, 9 июня, в парке Кадриорг на благотворительном «Утином ралли» в поддержку детей, больных раком, и их семей выступят «Свята Bатра» и Лийc Лемсалу. На бесплатном семейном дне интересных занятий и развлечений хватит всем. Две трети из 14 000 соревнующихся ванных уточек на сегодняшний день уже проданы.
«Приглашения выступить на «Утином ралли» мы очень ждали. «Утиное ралли» – это удачный вариант того, как можно говорить о болезненных и жизненных темах так, чтобы каждый человек ощутил свою сопричастность и получил возможность реально поддержать, проявить заботу. Мы и своим детям всегда рассказывали об «Утиных ралли» и об их цели. Наш солист Руслан лично соприкасался с такими семьями и дарил им радость своей музыкой», – говорит менеджер популярной эстонско-украинской фолк-группы «Свята Ватра» Терье Трочински.
Кроме «Свята Ватра» и выбранной в прошлом году артисткой года в Эстонии Лийс Лемсалу на «Утином ралли» выступят дети из танцевальной школы Лайне Мяги, юные певцы из музыкальной студии Lasteekraan и ансамбль народного танца Uppsar.
Пятое «Утиное ралли» Эстонскому союзу родителей, чьи дети больны раком (EVLVL), помогают организовать фонд лечения рака «Подаренная жизнь»и благотворительный фонд«День моей мечты».
«День моей мечты» позаботится в день ралли о детской площадке и хорошем настроении. На детской площадке на протяжении всего мероприятия занятий хватит как для малышей, так и для школьников. Например, в тени деревьев гостей будут ждать потрясающие батуты и умелые художники-аквагримеры. Развивать творческие навыки поможет изготовление поделок и цветочных композиций. День сделают ярче гигантские мыльные пузыри.
В зоне для молодежи можно будет нарисовать граффити, посмотреть захватывающее представление черной магии и поучаствовать в увлекательной игре-ориентировании Mesikäpp. В палатке на детской территории будет работать благотворительное кафе детского сада Кельмикюла.
Для самых маленьких друзей «Утиного ралли» будет приготовлено место для отдыха, предусмотренное для мам с младенцами и малышами, где есть все нужное для того, чтобы поменять подгузник или покормить грудью.
В палатке «Дня моей мечты» ребят будет ждать принцесса Эльза, вместе с которой можно будет отправиться в путешествие в мир мечты. Каждый ребенок сможет повесить на дерево мечтаний свое самое заветное желание и в конце мероприятия среди всех мы выберем одного счастливчика, чьи мечты воплотят в жизнь добровольцы из «Дня моей мечты». В лотерее выигрышным будет каждый билет.
В 2017 году EVLVL на собранные во время прежних «Утиных ралли» пожертвования оплатил совместно с фондом лечения рака «Подаренная жизнь» лечение нейробластомы у 5-летнего Тауриса и 7-летней Аннабель, вложив в это более 250 000 евро. В настоящее время оба ребенка признаны излечившимися от этой болезни.
Для участия в «Утином ралли» на странице www.pardiralli.eeможно приобрести номера участвующих в ралли уточек.
Из 14 000 ванных уточек, которые будут состязаться в канале, на сегодня продано уже более 9000.
В общей сложности среди тех, кто приобретет уточек, будет разыграно около сотни призов. Владелец уточки, которая первой пересечет финишную линию, получит в награду путевку для всей семьи в сказочный музей Астрид Линдгрен в Швеции. Владельцу самой ленивой уточки Tallink подарит семейное размещение в сьюте отеля Tallink Hotel Riga на две ночи.
Эстонский союз родителей, чьи дети больны раком (www.vahilapsed.ee) – это организация, основанная в 1992 году, целью которой является помощь родителям ребенка, больного раком. В союзе состоят люди, у которых есть подобный опыт, которые знают, о чем они говорят, и у которых есть желание помочь.
Фонд лечения рака Хилле Тянавсуу «Подаренная жизнь»(www.kingitudelu.ee) был создан в 2014 году. Из собранных пожертвований в пределах возможностей фонд компенсирует счета за лечение тех пациентов, лекарства которых не компенсирует Больничная касса Эстонии.
Благотворительный фонд «День моей мечты»(www.minuunistustepaev.ee) был создан в 2011 году и основан на деятельности волонтеров и финансировании спонсоров, фонд осуществляет мечты детей с тяжелыми или хроническими заболеваниями, даря эмоциональную поддержку как больным детям, так и их близким – позитивные впечатления, радость и ободрение.