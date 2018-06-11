О (не)нужности выпускных экзаменов в девятых классах

Лучших из лучших время от времени и вправду полезно определять – здорово ведь наблюдать, как школьники делают что-то с азартом.

При предметоцентричном обучении подчёркивается, что при подготовке к экзамену у ученика возникает более системное представление о пройденном курсе. Взаимосвязи становятся чётче, и возникает целостная картина. Это может подтвердить любой, кто сдавал или принимал экзамены. Есть ещё выражение: «Экзамен – это возможность улучшить оценку!». Это вроде бы говорит в пользу проведения экзаменов.

С другой стороны, сразу думается о вовлекающем (инклюзивном) образовании. В классах учатся дети настолько разного уровня, что заставлять их соревноваться между собой, а потом на основании результатов составлять рейтинги – это с педагогической точки зрения совершенно неэффективно.

Сейчас принято говорить, что ученик должен в первую очередь соревноваться с самим собой. Если сравнить учёбу с компьютерной игрой, то каждый школьник должен в процессе учёбы переходить на всё более высокий уровень. Он должен стараться достигнуть сегодня более высокого уровня, чем вчера, а завтра забраться ещё выше, чем сегодня. Учебный процесс эффективнее всего, когда каждый школьник развивается в своём темпе. У каждого должен быть также экзамен, соответствующий его уровню. Как же этого добиться?

Не является ли решением проблемы проведение уровневых работ? В таком случае изменилось бы только то, что их писали бы все ученики в классе, а не произвольно выбранные. При написании уровневой работы каждый ученик получал бы свои пункты, а при написании следующей – ещё больше пунктов. Учитель видел бы его развитие. Уровневые работы можно проводить несколько раз в году. К примеру, в Голландии первую уровневую работу ученики пишут уже в конце первой четверти, и педагог уже в начальной стадии знает, кто отстаёт и какая помощь ему нужна. Железным правилом должно, конечно же, стать знание результатов работ только учителем. Ученикам же будет достаточно быть в курсе того, что они должны изучать дальше. Соревнования между учащимися излишни, пусть каждый занимается повышением именно своего уровня.