О (не)нужности выпускных экзаменов в девятых классах

Министр образования и науки Майлис Репс, предложившая в феврале отменить домашние задания, уже в мае захотела упразднить выпускные экзамены в основной школе. Журналист «Учительской газеты» Райво Юурак уверен, что учителя со спортивным характером будут против этой инициативы, поскольку экзамены выявляют лучших и менее способных учеников. Для педагогов эта информация важна. А для учеников?
Лучших из лучших время от времени и вправду полезно определять – здорово ведь наблюдать, как школьники делают что-то с азартом.
При предметоцентричном обучении подчёркивается, что при подготовке к экзамену у ученика возникает более системное представление о пройденном курсе. Взаимосвязи становятся чётче, и возникает целостная картина. Это может подтвердить любой, кто сдавал или принимал экзамены. Есть ещё выражение: «Экзамен – это возможность улучшить оценку!». Это вроде бы говорит в пользу проведения экзаменов.
С другой стороны, сразу думается о вовлекающем (инклюзивном) образовании. В классах учатся дети настолько разного уровня, что заставлять их соревноваться между собой, а потом на основании результатов составлять рейтинги – это с педагогической точки зрения совершенно неэффективно.
Сейчас принято говорить, что ученик должен в первую очередь соревноваться с самим собой. Если сравнить учёбу с компьютерной игрой, то каждый школьник должен в процессе учёбы переходить на всё более высокий уровень. Он должен стараться достигнуть сегодня более высокого уровня, чем вчера, а завтра забраться ещё выше, чем сегодня. Учебный процесс эффективнее всего, когда каждый школьник развивается в своём темпе. У каждого должен быть также экзамен, соответствующий его уровню. Как же этого добиться?
Не является ли решением проблемы проведение уровневых работ? В таком случае изменилось бы только то, что их писали бы все ученики в классе, а не произвольно выбранные. При написании уровневой работы каждый ученик получал бы свои пункты, а при написании следующей – ещё больше пунктов. Учитель видел бы его развитие. Уровневые работы можно проводить несколько раз в году. К примеру, в Голландии первую уровневую работу ученики пишут уже в конце первой четверти, и педагог уже в начальной стадии знает, кто отстаёт и какая помощь ему нужна. Железным правилом должно, конечно же, стать знание результатов работ только учителем. Ученикам же будет достаточно быть в курсе того, что они должны изучать дальше. Соревнования между учащимися излишни, пусть каждый занимается повышением именно своего уровня.
По сути, госэкзамены в гимназических классах являются теми же самыми уровневыми работами, результаты которых выражены в виде пунктов. Госэкзамены по иностранному языку – это международные уровневые работы. Возникает вопрос: не должны ли госэкзамены в виде уровневых работ проходить несколько раз в год или, по крайней мере, трижды во время учёбы в гимназии, чтобы помимо выявления уровня повышалась также мотивация к учёбе?