США расширили санкции против РФ

Согласно релизу, в список включены петербургские компании Digital Security и "Дайвтехносервис", а также ФГУП "Научно-исследовательский институт "Квант". Основанием для этого послужила их предположительная связь с Федеральной службой безопасности (ФСБ) РФ. Помимо этого, в список попали связанные с "Дайвтехносервисом" Олег Чириков, Владимир Каганский и Александр Трибун.

Как сообщает РБК, компания Digital Security занимается консалтингом в области информационной безопасности, а "Дайвтехносервис" специализируется на всех видах водолазного оборудования, средствах обеспечения водолазных, аварийно-спасательных и подводно-технических работ, водолазного снаряжения и инструмента. Наконец, "НИИ "Квант" разрабатывает и обслуживает электронно-вычислительные средства и комплексы специального и гражданского назначения.

Кроме российских компаний в обновленный санкционный список попала израильская компания Embedi и голландско-чешско-израильская Erpscan. Обе этих компании в Минфине США связывают с деятельностью Digital Security.

Глава американского Минфина заявил, что попавшие под санкции компании РФ угрожали безопасности США и их союзников, передает "Интерфакс".

"Соединенные Штаты сейчас ведут деятельность по противодействию враждебным игрокам, которые по указанию Российской Федерации и ее военных и разведывательных служб увеличивают наступательный киберпотенциал России. Подпавшие сегодня (под санкции) структуры напрямую занимались улучшением российского потенциала в кибернетической сфере и под водой (имеется в виду отслеживание данных, передаваемых по подводным кабелям связи) посредством работы на ФСБ, и таким образом они подвергают риску безопасность США и их союзников", - приводятся в заявлении Минфина слова Мнучина.

Согласно заявлению, США продолжат применять свое право на введение санкций, в том числе предусмотренные CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act - "О противодействии противникам Америки путем санкций"), чтобы противодействовать постоянно эволюционирующим угрозам, исходящим от России".

При этом в заявлении Россию обвиняют в распространение компьютерного вируса NotPetya, в проникновении в компьютерные сети энергетических систем США в качестве подготовки к возможным наступательным кибероперациям в этой сфере, а также в злоупотреблениях в отношении мировой информационной сети и в отслеживании данных, передаваемых по подводным кабелям связи.

Напомним, предыдущее крупное обновление санкционного пакета США в отношении России произошло 6 апреля. Тогда под санкции попали компания Rusal, холдинги "Базовый элемент", En+ и "Русские машины", "Евросибэнерго", "Группа ГАЗ", инвестиционная компания B-Finance и агрохолдинг "Кубань", а также целый ряд бизнесменов, включая Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга.