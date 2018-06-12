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  • В Нарву с президентом временно переедут более сотни чиновников

В Нарву с президентом временно переедут более сотни чиновников

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ФОТО: RSSIL / Chris Kleponis - Pool via CNP / MEGA

Вместе с президентом Керсти Кальюлайд во второй половине лета на временную работу в Нарву переедут представители различных госучреждений, всего более ста чиновников.

«Смысл переезда состоит в том, чтобы чиновники могли длительный период поработать за пределами столицы, в другом регионе Эстонии», - рассказала порталу ERR вице-канцлер Министерства культуры по вопросам культурного многообразия Пирет Хартман.

По ее словам, так называемые выездные работы, пройдут в Нарве с 6 по 19 августа. На сегодняшний момент известно, что в мероприятии примут участие 120 чиновников из 12 госучреждлений, а также команда от Swedbank.

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