В Нарву с президентом временно переедут более сотни чиновников

«Смысл переезда состоит в том, чтобы чиновники могли длительный период поработать за пределами столицы, в другом регионе Эстонии», - рассказала порталу ERR вице-канцлер Министерства культуры по вопросам культурного многообразия Пирет Хартман.

По ее словам, так называемые выездные работы, пройдут в Нарве с 6 по 19 августа. На сегодняшний момент известно, что в мероприятии примут участие 120 чиновников из 12 госучреждлений, а также команда от Swedbank.