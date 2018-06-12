Галерея: в Эстонию прибыл король Нидерландов
12 июня 2018 г., 15:01
Король Нидерландов Виллем-Александр прибыл в Эстонию с двухдневным государственным визитом. Президент Керсти Кальюлайд приняла высокого гостя в Кадриорге.
В первый день визита Виллем-Александр встречается с Керсти Кальюлайд и ее супругом Георгом-Рене Максимовски, с председателем Рийгикогу Эйки Нестором и премьер-министром Юри Ратасом. Король возложит венок к памятнику павшим в Освободительной войне на кладбище Сил обороны.
Вечером король Виллем-Александр примет участие в ужине, который дают президент Кальюлайд и ее супруг.