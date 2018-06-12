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Галерея: в Эстонию прибыл король Нидерландов

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Король Нидерландов Виллем-Александр прибыл в Эстонию с двухдневным государственным визитом. Президент Керсти Кальюлайд приняла высокого гостя в Кадриорге.

В первый день визита Виллем-Александр встречается с Керсти Кальюлайд и ее супругом Георгом-Рене Максимовски, с председателем Рийгикогу Эйки Нестором и премьер-министром Юри Ратасом. Король возложит венок к памятнику павшим в Освободительной войне на кладбище Сил обороны.

Вечером король Виллем-Александр примет участие в ужине, который дают президент Кальюлайд и ее супруг.

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