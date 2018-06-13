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Завтра в Эстонии вывесят траурные флаги

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Траурный флаг.

ФОТО: Peeter Langovits / Postimees

В четверг в память о жертвах массовых депортаций в Эстонии поднимут траурные флаги.

В день траура траурные государственные флаги вывесят все государственные и муниципальные учреждения, а также публично-правовые юридические лица, траурные флаги могут вывесить и все остальные.

В ночь на 14 июня 1941 года в Эстонии произошла массовая депортация, в ходе которой в Сибирь вывезли ориентировочно 10 000 человек. Погибли от голода и истощения или были убиты около 6000 детей, женщин и мужчин. Траурный день посвящен памяти всех жертв репрессий.

Траурные флаги вывешивают на рассвете и снимают в 22 часа. Траурный флаг без черной ленты поднимается до высоты, на которой его нижний край находится на середине флагштока. На флагах с древком на конце древка крепится черная лента 50 мм шириной, оба конца которой равны длине флага.

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