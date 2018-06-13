Завтра в Эстонии вывесят траурные флаги

В день траура траурные государственные флаги вывесят все государственные и муниципальные учреждения, а также публично-правовые юридические лица, траурные флаги могут вывесить и все остальные.

В ночь на 14 июня 1941 года в Эстонии произошла массовая депортация, в ходе которой в Сибирь вывезли ориентировочно 10 000 человек. Погибли от голода и истощения или были убиты около 6000 детей, женщин и мужчин. Траурный день посвящен памяти всех жертв репрессий.