ср, 13.06.2018
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«Сегодня спите спокойно»: Трамп вычеркнул КНДР из списка самых больших проблем США

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ФОТО: Xinhua / Xinhua/Sipa USA

Северная Корея более не представляет ядерной угрозы для США. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после своей исторической встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, передает Newsru.

"Только что приземлился - (это было) долгое путешествие, но теперь все могут чувствовать себя в большей безопасности, чем в тот день, когда я вступил в должность", - написал Трамп в своем аккаунте в Twitter.

"Ядерной угрозы со сторон КНДР больше не существует", - добавил он.

Глава Белого дома назвал прошедшую встречу с Ким Чен Ыном "интересным и очень позитивным опытом". По его мнению, "Северная Корея имеет большой потенциал в будущем". 

Чуть позже Трамп оставил еще одно сообщение, в котором напомнил, что до его прихода к власти все предполагали, что США вступят в войну с КНДР. "Бывший президент США Барак Обама говорил, что Северная Корея является нашей самой большой и самой опасной проблемой. Это больше не так - сегодня спите спокойно", - добавил американский лидер.

Встреча Трампа и лидера КНДР прошла во вторник, 12 июня, в Сингапуре. Итогом переговоров стало подписание краткой декларации, в которой они оба обязались установить двусторонние отношения в новом формате, что может способствовать денуклеаризации Корейского полуострова и снятию напряженности в регионе. 

Впоследствии Трамп уточнил, что санкции в отношении КНДР продолжат действовать до тех пор, пока не будет снята угроза в связи с применением Пхеньяном ядерного оружия. Он выразил надежду, что это случится уже в ближайшее время.

Глава государства также сообщил, что США прекратят проводить совместные с Южной Кореей военные учения в регионе. Этот шаг в Пхеньяне признали главной уступкой США Северной Корее.

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