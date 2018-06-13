«Сегодня спите спокойно»: Трамп вычеркнул КНДР из списка самых больших проблем США

"Только что приземлился - (это было) долгое путешествие, но теперь все могут чувствовать себя в большей безопасности, чем в тот день, когда я вступил в должность", - написал Трамп в своем аккаунте в Twitter.

"Ядерной угрозы со сторон КНДР больше не существует", - добавил он.

Глава Белого дома назвал прошедшую встречу с Ким Чен Ыном "интересным и очень позитивным опытом". По его мнению, "Северная Корея имеет большой потенциал в будущем".

Just landed - a long trip, but everybody can now feel much safer than the day I took office. There is no longer a Nuclear Threat from North Korea. Meeting with Kim Jong Un was an interesting and very positive experience. North Korea has great potential for the future! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 июня 2018 г.

Чуть позже Трамп оставил еще одно сообщение, в котором напомнил, что до его прихода к власти все предполагали, что США вступят в войну с КНДР. "Бывший президент США Барак Обама говорил, что Северная Корея является нашей самой большой и самой опасной проблемой. Это больше не так - сегодня спите спокойно", - добавил американский лидер.

Before taking office people were assuming that we were going to War with North Korea. President Obama said that North Korea was our biggest and most dangerous problem. No longer - sleep well tonight! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 июня 2018 г.

Встреча Трампа и лидера КНДР прошла во вторник, 12 июня, в Сингапуре. Итогом переговоров стало подписание краткой декларации, в которой они оба обязались установить двусторонние отношения в новом формате, что может способствовать денуклеаризации Корейского полуострова и снятию напряженности в регионе.

Впоследствии Трамп уточнил, что санкции в отношении КНДР продолжат действовать до тех пор, пока не будет снята угроза в связи с применением Пхеньяном ядерного оружия. Он выразил надежду, что это случится уже в ближайшее время.