Песков: Путин был бы доволен, если бы на ЧМ по футболу в Россию приехал Трамп

"Президент продолжает работать сегодня в Москве: целая череда встреч с главами государств и правительств, которые прибудут и прибыли в Москву по случаю предстоящего открытия чемпионата мира по футболу", - сказал Песков, которого цитирует ТАСС.

Представитель Кремля пояснил, что на среду запланированы переговоры Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Руанды Полем Кагане, с президентом Боливии Эво Моралесом, с премьер-министром Ливана Саадом Харири, а также премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Президент США Дональд Трамп, как и лидеры других государств, является желанным гостем на чемпионате мира по футболу в России, также заявил Песков. "Президент РФ Владимир Путин говорил, что он будет рад видеть всех гостей у нас в Москве, и, конечно, это относится и к гостям из Соединенных Штатов Америки на самом высшем уровне", - сказал представитель Кремля.

Россия будет рада видеть на чемпионате лидеров США, Канады и Мексики независимо от того, победит ли совместная заявка этих трех стран на выборах места проведения ЧМ-2026, которые пройдут в среду на конгрессе ФИФА в Москве, уточнил Песков. "Для этого не нужно Северной Америке побеждать [в жеребьевке]", - подчеркнул он, отвечая на вопрос, пригласит ли Путин лидеров США, Канады и Мексики на ЧМ в Россию, если их совместная заявка победит (цитата по "Интерфаксу").

Песков сообщил, что список тех, кто разделит с россиянами радость чемпионата мира по футболу, постоянно обновляется.

Пресс-секретарь также добавил, что ожидается приезд премьер-министра Ливана Саада Харири, президента Молдовы Игоря Додона, президента Республики Панама Хуана Карлоса Варела, избранного президента Парагвая Марио Абдо Бенитеса, наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, президента Таджикистана Эмомали Рахмона, президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, президента Южной Осетии Анатолия Бибилова, председателя президиума верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нама.

"Это те, кто будет завтра на открытии, кого мы ожидаем, кого будет принимать на открытии президент Путин вместе с руководителем ФИФА [Джанни] Инфантино, ну и дальше в течение месяца главы государств и правительств продолжат приезжать к нам, в том числе в первую очередь для того, чтобы посещать матчи своих команд", - уточнил представитель Кремля.