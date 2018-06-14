Галерея: мавританские красавицы в спальне ыйсмяэской квартиры

Эта замечательная, капитально отремонтированная двухкомнатная квартира находится на пятом этаже панельной ыйсмяэской девятиэтажки. В объявлении написано, что в квартире сделана перепланировка и на это имеются все необходимые проекты и разрешения.

Это замечательно. И хорошо, что всю не встроенную мебель из квартиры увезут. Потому что в спальне, по обе стороны кровати, стоят две золоченые фигуры то ли египетских, то ли индийских, а может быть, и мавританских красоток с ананасами на головах. Из ананасов торчат пышные вечнозеленые растения. Эти экзотические дамы, увиденные в полумраке, могут лишить сна надолго: красота ведь - страшная сила!

Ванная тоже роскошна, но вот кухня на фотографиях отсутствует как класс, хотя в объявлении сказано, что кухонная мебель остается в квартире и входит в цену. Если кухня так же хороша, как мавританские дамы и искусственные орхидеи в ванной, это здорово! А вот если кухня скромная и сдержанная, то в этой квартиры они смотрятся так же странно, как сосновые двери рядом с бархатной козеткой в прихожей и со стульями в полупустой гостиной.