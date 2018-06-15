Что делать, если во время путешествия у вас украли телефон?

«Туристы за рубежом – легкая добыча для местных жуликов. И это подтверждает резкий скачок краж в период отпусков во всех европейских городах, – говорит директор по обслуживанию клиентов Tele2 Eesti Сирли Селиов. – Если вдруг случится, что вы лишились своего телефона, очень важно сразу же закрыть номер, чтобы потом не оплачивать огромный счет за чужие разговоры».

А пока номер не закрыт, всю ответственность за использование услуг несет владелец договора.

Как рассказывает Селиов, обычно уличные воры используют украденные телефоны для звонков друзьям-приятелям из дальних стран: звонить туда достаточно дорого, а за чужой счет – в самый раз.

Но случается, что телефоны похищают и с мошенническими целями – чтобы сделать за короткое время много звонков по платным номерам с высокими тарифами. И тогда уже телефонный счет может зашкаливать за несколько тысяч евро.

«Довольно часто злоумышленники не только звонят, но еще и активно пользуются интернетом», – добавляет Селиов.

Вот несколько полезных советов для всех путешественников: