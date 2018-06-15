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  • Что делать, если во время путешествия у вас украли телефон?

Что делать, если во время путешествия у вас украли телефон?

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Мобильный телефон. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Scanpix

Если ваш телефон потерян или его украли, незамедлительно сообщите об этом своему оператору.

«Туристы за рубежом – легкая добыча для местных жуликов. И это подтверждает резкий скачок краж в период отпусков во всех европейских городах, – говорит директор по обслуживанию клиентов Tele2 Eesti Сирли Селиов. – Если вдруг  случится, что вы лишились своего телефона, очень важно сразу же закрыть номер, чтобы потом не оплачивать огромный счет за чужие разговоры».

А пока номер не закрыт, всю ответственность за использование услуг несет владелец договора.

Как рассказывает Селиов, обычно уличные воры используют украденные телефоны для звонков друзьям-приятелям из дальних стран: звонить туда достаточно дорого, а за чужой счет – в самый раз.

Но случается, что телефоны похищают и с мошенническими целями – чтобы сделать за короткое время много звонков по платным номерам с высокими тарифами. И тогда уже телефонный счет может зашкаливать за несколько тысяч евро.

«Довольно часто злоумышленники не только звонят, но еще и активно пользуются интернетом», – добавляет Селиов.

Вот несколько полезных советов для всех путешественников:

  • Если ваш телефон украли за пределами Эстонии, незамедлительно сообщите об этом своему оператору, который сразу же закроет ваш номер. А если вы знаете IMEI-код своего устройства, оператор сможет занести ваш телефон в т.н. черный список – и им тогда уже нельзя будет воспользоваться даже с другими SIM-картами.
  • Сразу же замените пароли всех своих основных аккаунтов: э-почты, облачного хранилища, а еще банковские коды и т.п.
  • Если в каких-то приложениях есть данные вашей кредитной карты, немедленно свяжитесь со своим банком.
  • Как известно, функции Find My iPhone и Android Device Manager (если включено позиционирование) могут помочь найти пропавшее устройство, но заниматься самостоятельным поиском крайне нежелательно – лучше сразу же обратитесь в полицию.

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