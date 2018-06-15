Депутаты Рийгикогу летом: кто продает клубнику на рынке, а кто путешествует по Уругваю на велосипеде

Сирет Котка-Репински (Центристская партия), например, собирается отдыхать в Вирумаа, т.к. для ее маленького сына это первое лето, которое не позволяет семье много путешествовать. Ханнес Хансо (СДПЭ) собирается отдыхать в Южной Америке, где его ждет грандиозный велопоход по нескольким странам.