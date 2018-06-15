Депутаты Рийгикогу летом: кто продает клубнику на рынке, а кто путешествует по Уругваю на велосипеде

Postimees выяснил, как проводят лето члены Рийгикогу. Закон не предусматривает отпуска для депутатов парламента, однако надо же как-то подготовить предвыборную кампанию и привести в порядок загородный дом!
Сирет Котка-Репински (Центристская партия), например, собирается отдыхать в Вирумаа, т.к. для ее маленького сына это первое лето, которое не позволяет семье много путешествовать. Ханнес Хансо (СДПЭ) собирается отдыхать в Южной Америке, где его ждет грандиозный велопоход по нескольким странам.
Зато Тармо Круузимяэ (Отечество) собирается трудиться каждый понедельник и каждую пятницу в связи со своей деятельностью в комиссии по делам Евросоюза, а Валдо Рандпере (Партия реформ) вообще категорично заявляет: «Член Ригикогу не отдыхает».
О планах депутатов узнайте подробнее из видео Postimees!