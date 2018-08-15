Спешите регистрироваться: в Таллинне пройдут соревнования по парковке

В пятницу, 24 августа, с 12:00 до 14:00 на парковке торгового центра Rocca al Mare вновь состоятся соревнования по парковке PZU, где будет выбран лучший парковщик Таллинна, а эксперты поделятся полезными советами о парковке.
Организуемый страховой компанией PZU конкурс «Лучший парковщик Таллинна» проходит второй год подряд. По словам руководителя группы страхования автомобилей PZU Яануса Танне, главная цель соревнований – способствовать повышению культуры движения в Эстонии и поделиться с людьми простыми, но важными советами.
«В прошлом году компания PZU рассмотрела 3200 связанных с парковкой страховых случаев на сумму 2,6 миллиона евро, а по состоянию на начало августа этого года нам сообщили уже о 1900 таких случаях общей стоимостью примерно в 1,4 миллиона евро», - сказал Танне. Он отметил, что, по данным PZU, связанные с парковкой аварии составляют около 40 процентов всех случаев дорожного страхования.
В рамках мероприятия о приемах правильной парковки помимо Яануса Танне также расскажут член правления Autosõit OÜ Индрек Мадар и руководитель сферы профилактики ущерба Эстонского фонда дорожного страхования Юлли Рейметс. Показательную поездку, среди прочих, совершит репер Reket. Развлекать гостей и участников мероприятия будет комик Маттиас Наан. Ведущим мероприятия и соревнований является известный радиоведущий Маргус Кийвер.
Желающие участвовать в соревнованиях могут зарегистрироваться здесь.