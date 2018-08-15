Чт, 16.08.2018
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  • Фото: неизвестный автомобиль подбил "Жигули" и скрылся с места происшествия

Фото: неизвестный автомобиль подбил "Жигули" и скрылся с места происшествия

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В среду после полудня в тартуском районе Карлова не установленный до сих пор автомобиль врезался в припаркованную на улице Ваба "Жигули". 

Виновник происшествия скрылся, пишет Tartu Postimees.

Детали, оставшиеся после столкновения, дают основания полагать, что в "Жигули" врезался Citroën C3 или Renault Megane. Всех, кто видел произошедшее или располагает какой-либо информацией, которая помогла бы задержать виновного, просят сообщить об этом полиции.

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