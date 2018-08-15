Фото: неизвестный автомобиль подбил "Жигули" и скрылся с места происшествия
15 августа 2018, 19:09
В среду после полудня в тартуском районе Карлова не установленный до сих пор автомобиль врезался в припаркованную на улице Ваба "Жигули".
Виновник происшествия скрылся, пишет Tartu Postimees.
Детали, оставшиеся после столкновения, дают основания полагать, что в "Жигули" врезался Citroën C3 или Renault Megane. Всех, кто видел произошедшее или располагает какой-либо информацией, которая помогла бы задержать виновного, просят сообщить об этом полиции.