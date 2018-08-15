Фото: неизвестный автомобиль подбил "Жигули" и скрылся с места происшествия

Детали, оставшиеся после столкновения, дают основания полагать, что в "Жигули" врезался Citroën C3 или Renault Megane. Всех, кто видел произошедшее или располагает какой-либо информацией, которая помогла бы задержать виновного, просят сообщить об этом полиции.