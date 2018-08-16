Bloomberg: Кремль надеется на Трампа даже после введения санкций и падения рубля

Как заявил глава российского Совета по международным делам Андрей Кортунов, Кремль понимает логику Трампа и преувеличенную реакцию рынков и общественности на грядущее введение санкций "Все понимают, что Трамп должен был отреагировать на противодействие России в Конгрессе, которое необходимо нейтрализовать", - уточнил Кортунов. На данный момент Россия ограничивается грозной риторикой и ожидает осенней сессии, когда законопроект о санкциях будет обсуждаться в конгрессе.

Учитывая внешне дружеские отношения между лидерами двух стран, Кремль уверен, что Трамп готов к улучшению отношений, если только его позиция в Вашингтоне будет достаточно сильна. В то же время российское правительство начинает понимать, что даже если Трамп искренне хочет улучшить отношения, а санкции не будут чрезмерно губительными для российской экономики, финансовая и экономическая изоляция России будет длиться годами и еще может усилиться.

Кремль изо всех сил пытается идти в ногу с быстро меняющимися ветрами политики Вашингтона, и многие инсайдеры жалуются на то, насколько непредсказуемым становится США. "Учитывая антироссийскую истерию, которая поглотила США и сейчас принимает невиданные масштабы, мы должны понять, что расширение американских санкций неизбежно", - цитирует "Интерфакс" заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова.

Авторы статьи отмечают, что эйфория от саммита 16 июля в Хельсинки начала улетучиваться после того, как группа сенаторов представила законопроект о введении жестких новых санкций, в том числе в отношении российского внешнего долга и государственных банков. Вслед за этим курс рубля начал снижаться, а после объявления о введении дополнительных санкций упал до двухлетнего минимума. Это заставило Кремль назвать новые санкции отходом от трудного, но конструктивного тона Хельсинкской встречи.

"Мы понимаем, что этот шаг нельзя рассматривать, не учитывая сложной политической ситуации, - заявил глава Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Дынкин. - Но, конечно, это понимание не безгранично".

Андрей Кортунов ожидает, что новые санкции заставят Конгресс отказаться от слишком драконовских мер, а отношения смягчатся после ноябрьских промежуточных выборов. "Мы не спешим критиковать администрацию, и мы не думаем, что Трамп круто изменил ситуацию", - сказал он.

Многие связывают надежду на улучшение отношений после саммита в Женеве, который состоится на следующей неделе и на котором обсудят вопросы национальной безопасности. Однако Кремль все же не хочет рисковать, сократив запасы казначейских облигаций США и уделяя пристальное внимание сокращению дефицита в связи с ценами на нефть . "Мы готовы ко всему, - сказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. - Власти проявляют особую осторожность, чтобы быть готовыми к тому, чтобы все получилось".