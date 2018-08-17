В США обвинили Украину в предательстве из-за поставок двигателей Китаю

По данным издания, украинская компания "Мотор Сич" поставила 20 двигателей для 12 учебно-боевых самолетов JL-10. В целом контракт на 380 миллионов долларов предполагает поставку 250 авиационных двигателей, пишет Newsru.

Эксперт по Китаю, бывший советник комитета сената США по международным отношениям Уильям Триплетт отметил, что Киев таким образом помогает Пекину решать проблемы с производством реактивных двигателей. "По сути, украинцы берут деньги американских налогоплательщиков и в то же время наносят удар в спину военно-морским силам США", - констатировал он. Эксперт International Strategy and Assessment Center Рик Фишер, со своей стороны, заявил, что Вашингтон должен надавить на Киев, чтобы заблокировать сделку.

Это не первый скандал такого рода. В прошлом году украинское КБ "Южное" оказалось в центре скандала, связанного с передачей ракетных технологий Северной Корее. Информацию о том, что КНДР успешно делает новые ракетные двигатели, основываясь на украинских разработках, опубликовала газета The New York Times.