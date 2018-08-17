Авиасообщение с Хийумаа приостановлено на две недели

Авиарейсы Таллинн-Кярдла не будут обслуживаться с 17 по 31 августа, поскольку зона движения аэродрома закрыта на ремонт. Рейсы возобновятся 1 сентября, сказала BNS пресс-секретарь Таллиннского аэропорта Маргот Хольтс.

В ходе работ на Кярдласком аэродроме обновят дорожное покрытие и расширят рулежные полосы, а также дополнят систему навигационных огней, чтобы можно было перейти на привязанное к GPS решение, позволяющее совершать посадку и при низкой облачности.