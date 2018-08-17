Авиасообщение с Хийумаа приостановлено на две недели

В связи с работами по реновации Кярдлаского аэропорта авиасообщение с Хийумаа с пятницы приостановлено на две недели.
Авиарейсы Таллинн-Кярдла не будут обслуживаться с 17 по 31 августа, поскольку зона движения аэродрома закрыта на ремонт. Рейсы возобновятся 1 сентября, сказала BNS пресс-секретарь Таллиннского аэропорта Маргот Хольтс.
В ходе работ на Кярдласком аэродроме обновят дорожное покрытие и расширят рулежные полосы, а также дополнят систему навигационных огней, чтобы можно было перейти на привязанное к GPS решение, позволяющее совершать посадку и при низкой облачности.
На конкурс, объявленный оператором Кярдлаского аэропорта Tallinna Lennujaam AS, поступили четыре предложения, лучшим было признано предложение AS YIT Infra Eesti. Стоимость работ составляет 1,6 млн евро плюс НСО.