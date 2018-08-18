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Артур Тальвик намерен создать новую партию

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Artur Talvik.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

В Эстонии немногим более чем за полгода до парламентских выборов зарождается очередная новая политическая сила — бывший председатель Свободной партии, ныне беспартийный депутат Рийгикогу Артур Тальвик сообщил, что создает новую партию, перед которой ставит амбициозную цель: добиться в следующем составе парламента 25 мандантов.

По словам Тальвика, он и пятеро его единомышленников создают сейчас современную политическую платформу, которая будет функционировать на совсем иных, отличных от обычных партий, принципах, хотя ее и надо будет оформить в соответствии с требованиями закона как партию, передает ERR.ee.

Тальвик выразил надежду, что новая политическая сила сплотит в своих рядах как стоящих вне политики людей, так и нынешних членов Свободной партии, а также нынешних «зеленых», поскольку в программе своей организации на первый план он ставит вопросы охраны природы и инновационной экономики.

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