Артур Тальвик намерен создать новую партию

По словам Тальвика, он и пятеро его единомышленников создают сейчас современную политическую платформу, которая будет функционировать на совсем иных, отличных от обычных партий, принципах, хотя ее и надо будет оформить в соответствии с требованиями закона как партию, передает ERR.ee.