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Лукашенко сменил правительство Белоруссии

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Александр Лукашенко.

ФОТО: Mikhail Metzel/TASS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил руководство правительства. Об этом в субботу, 18 августу, сообщает БелТА.

Новым премьер-министром Белоруссии назначен Сергей Румас, который до этого времени возглавлял Банк развития.

Первым заместителем премьер-министра назначен Александр Турчин, до настоящего времени руководитель аппарата Совета министров.

Заместителем премьер-министра Лукашенко назначил Игоря Ляшенко. До сих пор Ляшенко возглавлял концерн Белнефтехим.

Заместителем премьер-министра также назначен Владимир Кухарев. До сих пор он работал на должности заместителя председателя КДК.

"Он будет курировать вопросы строительства, ЖКХ, транспорта. Это основа. А дальше вам определят в правительстве, как вы распределите эти обязанности", - пояснил президент.

Кроме того, заместителем премьер-министра назначен Игорь Петришенко, который до этого был послом Белоруссии в России. Он будет отвечать за социальную сферу, здравоохранение, образование, культуру, спорт.

Министром архитектуры и строительства назначен Дмитрий Микуленок. Министром промышленности - Павел Утюпин. Министром связи и информатизации назначен Константин Шульган. Министерство экономики возглавит Дмитрий Крутой. Председателем Государственного военно-промышленного комитета назначен Роман Головченко.

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