Лукашенко сменил правительство Белоруссии

Новым премьер-министром Белоруссии назначен Сергей Румас, который до этого времени возглавлял Банк развития.

Первым заместителем премьер-министра назначен Александр Турчин, до настоящего времени руководитель аппарата Совета министров.

Заместителем премьер-министра Лукашенко назначил Игоря Ляшенко. До сих пор Ляшенко возглавлял концерн Белнефтехим.

Заместителем премьер-министра также назначен Владимир Кухарев. До сих пор он работал на должности заместителя председателя КДК.

"Он будет курировать вопросы строительства, ЖКХ, транспорта. Это основа. А дальше вам определят в правительстве, как вы распределите эти обязанности", - пояснил президент.

Кроме того, заместителем премьер-министра назначен Игорь Петришенко, который до этого был послом Белоруссии в России. Он будет отвечать за социальную сферу, здравоохранение, образование, культуру, спорт.