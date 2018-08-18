Лукашенко сменил правительство Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил руководство правительства. Об этом в субботу, 18 августу, сообщает БелТА.
Новым премьер-министром Белоруссии назначен Сергей Румас, который до этого времени возглавлял Банк развития.
Первым заместителем премьер-министра назначен Александр Турчин, до настоящего времени руководитель аппарата Совета министров.
Заместителем премьер-министра Лукашенко назначил Игоря Ляшенко. До сих пор Ляшенко возглавлял концерн Белнефтехим.
Заместителем премьер-министра также назначен Владимир Кухарев. До сих пор он работал на должности заместителя председателя КДК.
"Он будет курировать вопросы строительства, ЖКХ, транспорта. Это основа. А дальше вам определят в правительстве, как вы распределите эти обязанности", - пояснил президент.
Кроме того, заместителем премьер-министра назначен Игорь Петришенко, который до этого был послом Белоруссии в России. Он будет отвечать за социальную сферу, здравоохранение, образование, культуру, спорт.
Министром архитектуры и строительства назначен Дмитрий Микуленок. Министром промышленности - Павел Утюпин. Министром связи и информатизации назначен Константин Шульган. Министерство экономики возглавит Дмитрий Крутой. Председателем Государственного военно-промышленного комитета назначен Роман Головченко.