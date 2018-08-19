В Норвегии загорелся туристический паром: эвакуировали более 50 человек

Как сообщает The Local, 65-метровый туристический паром загорелся возле популярного туристического места Прекестулен. Поблизости находились парусники и моторные лодки, которые спасли 54 пассажиров, находившихся на борту, пишет Korrespondent.

"На пароме произошел сбой двигателя, в результате чего возник перегрев, поэтому паром был эвакуирован", - сказал сотрудник спасательной службы Норвегии.

Эвакуированных отправили в ближайшую деревню, где их встретили полицейские и медицинский персонал. О пострадавших не сообщалось.