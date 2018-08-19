Вс, 19.08.2018
"Наши политики и дипломаты тянутся за Россией и постоянно сдают позиции" Хелир-Валдор Сеэдер
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз

В Норвегии загорелся туристический паром: эвакуировали более 50 человек

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Норвежские спасатели. Фото иллюстративное.

ФОТО: Frank Augstein / AP

В Норвегии возник пожар на туристическом пароме в море недалеко от города Ставангер - спасательные службы эвакуировали 54 пассажиров и экипаж.

Как сообщает The Local, 65-метровый туристический паром загорелся возле популярного туристического места Прекестулен. Поблизости находились парусники и моторные лодки, которые спасли 54 пассажиров, находившихся на борту, пишет Korrespondent.

"На пароме произошел сбой двигателя, в результате чего возник перегрев, поэтому паром был эвакуирован", - сказал сотрудник спасательной службы Норвегии.

Эвакуированных отправили в ближайшую деревню, где их встретили полицейские и медицинский персонал. О пострадавших не сообщалось.

По данным местной полиции, горящий паром был отбуксирован к фьордам другим паромом, чтобы пожарные службы могли погасить огонь.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ