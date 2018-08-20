Песков: санкции против "Северного потока-2" будут нарушением международного права
20 августа 2018, 15:46
В Москве считают, что планируемые Вашингтоном санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток 2", нарушают международное право и нормы ВТО.
"Мы уже говорили, что попытки противодействовать сугубо коммерческому международному проекту идут вразрез и являются категорическим нарушением всех торговых правил и норм ВТО", - сказал Песков.
"Ничем другим, никакими иными мотивами они (санкции) не могут быть закамуфлированы", - сказал он.