Пн, 20.08.2018
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  • Песков: санкции против "Северного потока-2" будут нарушением международного права

Песков: санкции против "Северного потока-2" будут нарушением международного права

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Дмитрий Песков.

ФОТО: Scanpix

В Москве считают, что планируемые Вашингтоном санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток 2", нарушают международное право и нормы ВТО.

"Мы уже говорили, что попытки противодействовать сугубо коммерческому международному проекту идут вразрез и являются категорическим нарушением всех торговых правил и норм ВТО", - сказал Песков.

"Ничем другим, никакими иными мотивами они (санкции) не могут быть закамуфлированы", - сказал он.

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