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Массовый побег биатлонистов из России

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2800626 03/02/2016 Russia's Yekaterina Shumilova trains for Biathlon World Championships that will take place in Norway. Alexey Filippov/Sputnik

ФОТО: ALEXEY FILIPPOV / Sputnik

Российская сборная может потерять призера Олимпийских игр. Единственную из сочинской серебряной эстафетной четверки (результат был аннулирован в связи с дисквалификацией Яны Романовой, Ольги Зайцевой и Ольги Вилухиной), которая еще не завершила карьеру. Речь о 31-летней Екатерине Шумиловой, сообщает "Спорт-Экспресс".

На недавнем летнем чемпионате Польши Шумилова, а также Павел Магазеев и Анастасия Толмачева, выступили в цветах молдавской сборной. Не совсем понятно, как это получилось, потому что гражданства этой страны, по данным "СЭ", ни у кого из российской троицы нет. Но, возможно, это лишь вопрос времени.

Не исключено, что спортсмены и Федерация биатлона Молдавии пока еще не уладили какие-то личные вопросы. Хотя это плохо сочетается с тем, что биатлонисты уже успели выступить за другую сборную. Пусть и на проходном и ничего не значащем турнире.

Если дело дойдет до логического завершения и спортсмены обратятся в СБР с просьбой отпустить их, то по 30-летнему Магазееву и 22-летней Толмачевой вряд ли возникнут какие-то вопросы – дальше юниорской национальной команды они так и не пробились. Тут даже карантин не нужен.

Именно отсутствие каких-либо перспектив в национальной сборной и могло побудить призера Олимпийских игр пойти на такой шаг. На чемпионате России-2018 31-летняя представительница сборной Ханты-Мансийского округа приняла участие во всех личных гонках и в лучшей для себя – масс-старте – стала девятой. С учетом возраста шансы пробиться в сборную, понятно, минимальные. А желание и амбиции остались.

Сама Екатерина от комментариев пока воздерживается. Но, очевидно, движет ею желание выступать на высшем уровне, а не, например, деньги. В противном случае она в мае не написала бы заявление об увольнении из сборной ХМАО. С учетом того, что команда Ханты-Мансийска победила на чемпионате России в эстафете, а Шумилова была в составе, то она до конца следующего сезона могла бы получать зарплату от региона, даже если бы ничего при этом не делала.

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