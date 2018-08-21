Массовый побег биатлонистов из России

На недавнем летнем чемпионате Польши Шумилова, а также Павел Магазеев и Анастасия Толмачева, выступили в цветах молдавской сборной. Не совсем понятно, как это получилось, потому что гражданства этой страны, по данным "СЭ", ни у кого из российской троицы нет. Но, возможно, это лишь вопрос времени.

Не исключено, что спортсмены и Федерация биатлона Молдавии пока еще не уладили какие-то личные вопросы. Хотя это плохо сочетается с тем, что биатлонисты уже успели выступить за другую сборную. Пусть и на проходном и ничего не значащем турнире.

Если дело дойдет до логического завершения и спортсмены обратятся в СБР с просьбой отпустить их, то по 30-летнему Магазееву и 22-летней Толмачевой вряд ли возникнут какие-то вопросы – дальше юниорской национальной команды они так и не пробились. Тут даже карантин не нужен.

Именно отсутствие каких-либо перспектив в национальной сборной и могло побудить призера Олимпийских игр пойти на такой шаг. На чемпионате России-2018 31-летняя представительница сборной Ханты-Мансийского округа приняла участие во всех личных гонках и в лучшей для себя – масс-старте – стала девятой. С учетом возраста шансы пробиться в сборную, понятно, минимальные. А желание и амбиции остались.