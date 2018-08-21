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Получивший необратимое повреждение мозга футболист пошел на поправку

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Полузащитник «Аякса» Абдельхак Нури потерял сознание во время товарищеского матча.

ФОТО: Roland Krivec/DeFodi.de/imago/DeFodi

Футболист голландского «Аякса» Абделхак Нури пришел в сознание после годичной комы. Об этом сообщает Lenta.ru.

21-летний футболист начал узнавать своих родных и близких. Тем не менее речь к нему пока не вернулась.

«Состояние лучше, чем несколько месяцев назад. Он может привстать на постели, пересесть в инвалидное кресло. С ним можно общаться жестами», — поделился информацией о здоровье Нури его брат.

8 июля 2017 года Нури потерял сознание во время товарищеского матча с немецким «Вердером» и был в срочном порядке доставлен в больницу. Позже стало известно, что Нури пережил сердечную аритмию, а во время потери сознания у него произошли необратимые повреждения головного мозга.

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