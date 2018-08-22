«Очередная вспышка болезни»: в Госдуме отреагировали на намерение Эстонии взыскать с РФ ущерб за оккупацию

«Они периодически поднимают вопрос о какой-то компенсации и так далее. Я бы сказал, скорее наоборот, это мы должны с них требовать компенсации, поскольку за время их существования в Советском Союзе, в Российской империи все то, что в Эстонии и Латвии понастроено - все понастроено на наши деньги», - завил Затулин РИА Новости, добавив, что разговор о подобных компенсациях «просто обличает очередную вспышку болезни» политиков.