Ср, 22.08.2018
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  • Полиция ищет очевидцев: неизвестный повредил припаркованный у дома автомобиль

Полиция ищет очевидцев: неизвестный повредил припаркованный у дома автомобиль

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Поврежденная Honda.

ФОТО: Lõuna prefektuur

В ночь на 20 августа была повреждена припаркованная возле дороги у многоквартирного дома на улице Александри в Тарту черная Honda CR-V. Повредивший автомобиль водитель покинут место происшествия.

Всех, кто стал очевидцем данного ДТП или владеет другой информацией, которая поможет установить покинувший место происшествия автомобиль и личность водителя, просят позвонить в полицию по телефонам 730 8814, 612 3000 или написать на адрес электронной почты louna.ate@list.politsei.ee

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