Полиция ищет очевидцев: неизвестный повредил припаркованный у дома автомобиль

Всех, кто стал очевидцем данного ДТП или владеет другой информацией, которая поможет установить покинувший место происшествия автомобиль и личность водителя, просят позвонить в полицию по телефонам 730 8814, 612 3000 или написать на адрес электронной почты louna.ate@list.politsei.ee