Полиция ищет очевидцев: неизвестный повредил припаркованный у дома автомобиль
22 августа 2018, 15:20
В ночь на 20 августа была повреждена припаркованная возле дороги у многоквартирного дома на улице Александри в Тарту черная Honda CR-V. Повредивший автомобиль водитель покинут место происшествия.
Всех, кто стал очевидцем данного ДТП или владеет другой информацией, которая поможет установить покинувший место происшествия автомобиль и личность водителя, просят позвонить в полицию по телефонам 730 8814, 612 3000 или написать на адрес электронной почты louna.ate@list.politsei.ee