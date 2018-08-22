Установлена личность погибшего под трамваем мотоциклиста: не имел прав и неоднократно наказывался за нарушения ПДД

В ночь на среду в Таллинне неподалеку от трамвайного депо произошло ДТП, в результате которого погиб мотоциклист. В среду вечером полиция сообщила, что личность погибшего установлена.
Как установили в полиции, погибший - 31-летний мужчина. У него не было водительских прав и ранее он наказывался за различные нарушения правил дорожного движения.
В ходе экспертизы выяснится, был ли он трезв в момент ДТП.
В полиции полагают, что одной из причин несчастного случая стало превышение скорости.
Для выяснения обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело.
По сообщению Пыхьяской префектуры, тяжелая авария произошла около 00.20 на перекрестке Пярнуского шоссе и улицы Винеэри.
По предварительным данным, мотоциклист двигался на большой скорости по виадуку Пярнуского шоссе в направлении центра города, но столкнулся с поворачивавшим налево трамваем. В результате ДТП мотоцикл загорелся. Мотоциклист попал под трамвай и скончался на месте от полученных травм.