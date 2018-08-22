Установлена личность погибшего под трамваем мотоциклиста: не имел прав и неоднократно наказывался за нарушения ПДД

Как установили в полиции, погибший - 31-летний мужчина. У него не было водительских прав и ранее он наказывался за различные нарушения правил дорожного движения.

В ходе экспертизы выяснится, был ли он трезв в момент ДТП.

В полиции полагают, что одной из причин несчастного случая стало превышение скорости.

Для выяснения обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело.

По сообщению Пыхьяской префектуры, тяжелая авария произошла около 00.20 на перекрестке Пярнуского шоссе и улицы Винеэри.