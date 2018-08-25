США раскритиковали ЕС за выделение финансовой помощи Ирану

Решение Евросоюза поддержать иранский режим является "неправильным посланием в неправильное время", заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, передает dw.com.
США раскритиковали решение Евросоюза выделить 18 миллионов евро для помощи Ирану. Об этом заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук в субботу, 25 августа, его слова обнародовал Госдепартамент.
"Это решение является неправильным посланием в неправильное время. Помощь от европейских налогоплательщиков дает возможность режиму продолжать пренебрегать нуждами своего народа", - заявил Хук. Он добавил, что выделенные деньги вместо помощи населению Ирана будут использованы для террористической деятельности.
ЕС убеждает Иран придерживаться ядерной сделки
В четверг Еврокомиссия одобрила первый пакет помощи Ирану, ее общий объем может составить 50 миллионов евро. Отмечается, что эти средства должны помочь Ирану справиться с американскими санкциями и убедить руководство страны придерживаться так называемой ядерной сделки.
В начале августа США восстановили масштабные экономические санкции против Ирана и компаний, которые сотрудничают с ним, из-за того, что тот якобы не выполняет условия ядерной сделки. В ЕС выразили сожаление по поводу этих санкций, в ответ Евросоюз ввел закон, защищающий от санкций европейские компании, ведущие бизнес с Ираном.