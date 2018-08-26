Руководитель полиции: на дорогах много пьяных водителей, которые задают абсурдные вопросы

По его словам, на дорогах деревень очень часто можно встретить водителей в состоянии алкогольного опьянения, которые даже не понимают, что сделали что-то не так.

"Один пьяный человек, которому пытались запретить садиться за руль, сказал: "Я ведь не поеду, а пойду домой!", - рассказывает Синимери. - Другой гражданин, которого наказывали вторично и настоятельно рекомендовали больше не ездить за рулем, ответил: "Мне что, пешком идти?"

По словам полицейского, в этом году дорожная статистика в Пярнумаа очень печальная: в этом году погибло на одну четверть больше человек по сравнению со средним количеством за последние пять лет.

"Прошлый год был очень удачным - за тот же период не было ни одного летального исхода. В этом же году, из-за жаркой погоды движение стало более интенсивным и в обществе появилась агрессия", - отметил руководитель полиции.

"С последним точно нужно что-то делать, относиться к другим более уважительно", - добавил он. Полицейский также отметил, что за рулем стоит воздержаться от пользования смартфоном.