Минюст соберет круглый стол, посвященный проблеме подростковых банд

Как сообщает BNS со ссылкой на пресс-секретаря Министерства юстиции, по оценке министра Урмаса Рейнсалу, участившиеся случаи физического насилия и нападений с участием молодежных группироовок требуют более эффективного сотрудничества правоохранительной системы и социальных работников.

«Если в статистике преступности большая доля правонарушений приходится на преступления против имущества, то молодежная преступность проявляет себя в первую очередь в актах насилия, - подчеркнул Рейнсалу. - Внутренняя культура молодежных группировок в ходе борьбы их лидеров за первенство перерастает в провокационные насильственные действия, в которых унижение жертвы становится самоцелью».

Министр добавил, что опасность насильственных действий со стороны подростковых компаний неизбежно усугубляется их неумением оценить в полной мере последствия своих действий, а также нехваткой внимания и любви к подросткам со стороны взрослых и окружающих.

«Преступность среди подростков является питательной средой для рецидивов преступности, по этой причине работу по ее профилактике следует планировать эффективнее. Я попрошу участников совещания за круглым столом особое внимание уделить описанным в СМИ случаям, поскольку именно они должны быть исходным материалом для следственных органов. Работа с молодежными компаниями должна по сути своей стать более интенсивной — начаться уже на стадии расследования происшествий и в то же время включать в себя меры в самых разных сферах. Чаще всего неэффективными остаются отдельные попытки вмешаться в решение каких-то отдельных проблем в жизни молодежи, они неспособны изменить ежедневную жизнь молодых людей», - отметил министр.

«Преступления с применением насилия, совершаемые молодежными группировками, должны стать новым приоритетом в противостоянии молодежной преступности. Это, в свою очередь, предполагает более эффективное сотрудничество следственных органов и более эффективную систему наказаний. В то же время, длительные сроки лишения свободы должны стать самой последней мерой за крайне тяжкие преступления, - добавил Рейнсалу. - Скажу прямо — хулиганствующие и применяющие насилие молодежные группировки следует срочно рассеять, поскольку они не просто угрожают безопасности людей в общественных местах, но и подают пример другим подросткам. Наряду с мерами, которые принимают правоохранительные органы, важная роль принадлежит в этом также повышению доступности кружков по интересам для молодых, противостояние разного рода зависимости, работа с подростками, испытывающими проблемы с общим развитием и психикой. Важную роль играют здесь учреждения системы социального обеспечения и образования».

Как пишет портал новостей вещания, министр напомнил, что вступившая в силу реформа средств воздействия на несовершеннолетних позволяет запрещать собираться определенным лицам или в определенных местах, налагать обязанность находиться после школы и кружков исключительно дома, проходить обязательное лечение зависимости, носить электронный браслет и др. По словам Рейнсалу, в рамках пересмотра Уголовно-производственного кодекса планируется ввести новые виды запретов, которые помогут эффективнее контролировать поведение молодежных групп.