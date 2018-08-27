Суд дал Навальному 30 суток ареста за прошедшую в январе акцию

Всего в деле, рассматривавшемся 27 августа в Тверском районном суде, 219 страниц. Адвокат Илья Жданов запросил двое суток на ознакомление с ним, суд дал ему на это полчаса, сообщает корреспондент DW. Дело связано с акцией "Забастовка избирателей" от 28 января, Навального тогда задержали, как только он вышел на Тверскую улицу в Москве. Всего в десятках городов России были задержаны около 400 человек, почти 120 из них были арестованы или оштрафованы.

Навальный: цель - не дать участвовать в акции 9 сентября

Как передает корреспондент DW, Навальный и его адвокаты направили судье более десяти заявлений и ходатайств. Они просили прекратить административное дело, потому что, по документам, Навальный не был организатором митинга 28 января. Кроме того, защита жаловалась на бесправные действия сотрудников МВД при задержании (они применили к оппозиционеру силу и отбили ему палец) и просила вызвать их в суд в качестве свидетелей. Ни одно из этих ходатайств суд не удовлетворил.

Алексея Навального задержали днем 25 августа у подъезда его дома и доставили в ОВД "Даниловский", оттуда его на скорой помощи увозили в больницу с подозрением на перелом мизинца на руке. Серьезных травм у оппозиционера врачи не обнаружили, после чего его вернули обратно в ОВД, где оставили на 48 часов до суда.

Выступая в суде, Алексей Навальный заявил, что единственная цель этого процесса - не дать ему участвовать в подготовке акции против повышения пенсионного возраста, намеченной на 9 сентября. "Ровно на тот срок, который перекроет дату митинга. ...Что меня больше беспокоит - очевидное незаконное использование кодекса об административных правонарушениях для препятствования моей политической деятельности", - подчеркнул оппозиционер.

Навальный считает акцию 9 сентября согласованной

Пока шел суд, Алексей Навальный опубликовал ответ московских властей на заявку об акции 9 сентября против повышения пенсионного возраста. Глава московского департамента региональной безопасности Владимир Черников ранее заявлял, что акция Навального не согласована. В опубликованном оппозиционером документе упоминается, что 9 сентября проходят выборы мэра Москвы, а также "массовые мероприятия в рамках празднования Дня города".

"Фондом борьбы с коррупцией планируются акции прямого действия по замене агитационных материалов ЦИК РФ и избирательного штаба Собянина на агитационные материалы ФБК, и распространения таких плакатов и листовок во время проведения заявленных публичных мероприятий с целью негативного воздействия на ход выборов", - сказано в документе. Московские власти предупредили, что за это могут привлечь к ответственности и организатора, и участников акции.

Алексей Навальный расценил это как согласование акции. "Несмотря на странность и тупость, ответ нас полностью устраивает. Как видите, в нем не содержится указаний на то, что акция не согласована, или не предлагается другое место проведения. По закону это означает одно: акция согласована", - написал оппозиционер и призвал выйти на протесты на Пушкинскую площадь в Москве.