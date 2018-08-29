Кылварт: подозрения в адрес нарвских центристов – это выходящий за пределы Нарвы прецедент

По мнению члена правления Центристской партии Михаила Кылварта, ситуация в Нарвском горсобрании, восьми депутатам которого предъявили подозрения в коррупции из-за нарушения правил голосования, является прецедентом, значение которого выходит за пределы Нарвы.
"Если выяснится, что при голосовании действительно были допущены нарушения и дело закончится обвинительным приговором, то останется недоумевать, куда смотрели юристы, которые должны следить за процессуальными действиями законодательного органа, в том числе за голосованием. Влияние данного прецедента выходит за стены Нарвского городского собрания, имея значение и для других местных самоуправлений", - прокомментировал Кылварт ситуацию в Нарве для портала rus.err.ee.
Он добавил, что все заинтересованы в скорейшем завершении расследования. "Нарвские коллеги считают себя невиновными, поэтому мы все должны быть заинтересованы в наступлении юридической определенности по данному делу", - пояснил член правления Центристской партии.