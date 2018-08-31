Чешская хоккейная звезда попалась на кокаине

Ситуация для прославленного игрока, члена сборной Чехии, проведшего пять сезонов в КХЛ, осложняется тем, что Часлава находился за рулем машины, когда был остановлен полицейскими.

"Я нахожусь в заграничной командировке и узнал о произошедшем из СМИ, поэтому я не владею всей информацией по делу. Как только я вернусь в Чехию, то немедленно поговорю с Петром о случившемся. На данный момент мне нечего сказать", - заявил генеральный менеджер клуба Душан Салфицки.