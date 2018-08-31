Чешская хоккейная звезда попалась на кокаине

Чешский хоккеист Петр Часлава попался на употреблении наркотиков, информирует Чемпионат.com со ссылкой на портал iSport.cz. 38-летний защитник "Динамо Пардубице" уличен в употреблении кокаина.
Ситуация для прославленного игрока, члена сборной Чехии, проведшего пять сезонов в КХЛ, осложняется тем, что Часлава находился за рулем машины, когда был остановлен полицейскими.
"Я нахожусь в заграничной командировке и узнал о произошедшем из СМИ, поэтому я не владею всей информацией по делу. Как только я вернусь в Чехию, то немедленно поговорю с Петром о случившемся. На данный момент мне нечего сказать", - заявил генеральный менеджер клуба Душан Салфицки.
Часлава известен своей игрой в КХЛ. Он выступал в лиге на протяжении четырех сезонов (2010-2014) за ЦСКА и "Северсталь". В общей сложности Петр сыграл в КХЛ 215 матчей и набрал 34 (8+26) очков. В составе национальной команды он выиграл чемпионат мира 2010 года