В Таллиннском университете начнут учебу 2263 новых студента

Об этом сообщила пресс-служба вуза, отметив, что эта цифра хоть и меньше показателя прошлого года, университет все же рад тому обстоятельству, что численность принятых на магистерское обучение студентов осталось прежним, а будущих докторантов уже более полусотни. Возросла численность и студентов из-за рубежа.

В этом году на обучение на степень бакалавра подали 39 желающих, шестеро будут получать прикладное высшее образование, 60 студентов хотят получить степень магистра.

Из Эстонии на поступление в вуз подали заявления более 6700 человек, из зарубежных стран — более 900.