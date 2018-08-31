В Таллиннском университете начнут учебу 2263 новых студента

В Таллиннском университете, в котором в пятницу в полдень состоится торжественное заседание по случаю нового учебного года, в этом году начнут учебу 2263 новых студента.
Об этом сообщила пресс-служба вуза, отметив, что эта цифра хоть и меньше показателя прошлого года, университет все же рад тому обстоятельству, что численность принятых на магистерское обучение студентов осталось прежним, а будущих докторантов уже более полусотни. Возросла численность и студентов из-за рубежа.
В этом году на обучение на степень бакалавра подали 39 желающих, шестеро будут получать прикладное высшее образование, 60 студентов хотят получить степень магистра.
Из Эстонии на поступление в вуз подали заявления более 6700 человек, из зарубежных стран — более 900.
Столетний юбилей Таллиннский университет отметит в 2019 году, когда исполнится сто лет со дня основания Таллиннского педагогического семинария.