Домашняя страница полиции подверглась кибератаке

По данным Департамента государственных инфосистем, в четверг в течение получаса невозможно было зайти на домашнюю страницу полиции. Она была недоступна с 14.00, так как попала под атаку хакеров, подтвердила пресс-секретарь департамента Хелен Улдрих.

Центр инфотехнологий и развития Министерства внутренних дел выявил увеличение сетевого трафика на сайте Департамента полиции и погранохраны в 13.53 и подтвердил факт совершения DoS-атаки. Сайт Департамента полиции и погранохраны был вновь доступен с 14.30, всеми услугами также можно было пользоваться.

Сообщений о других страницах, подвергшихся кибератаке, в Департамент государственных инфосистем вчера не поступало. Если же они имели место, ведомство просит сообщать об этом по адресу cert@cert.ee.