Песков: Путин всегда занимает жесткую позицию по поддержке россиян за рубежом, когда они подвергаются враждебным действиям

Президент РФ Владимир Путин всегда занимает довольно жесткую позицию и поддерживает россиян в ситуации, когда они подвергаются враждебным действиям, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что Путин всегда занимает весьма жесткую, однозначную позицию в плане поддержки русского населения там, где оно может подвергаться враждебным действиям, зачастую граничащим с геноцидом, с нападками ультранационалистов и так далее", - сказал Песков журналистам.
По его словам, это последовательная политика президента. "Он поддерживает русских в любой точке мира и неоднократно об этом говорил", - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента отметил, что на Украине продолжается гражданская война, несмотря на хрупкое перемирие. "Это совершенно очевидный факт, вряд ли это можно отрицать", - сказал Песков.