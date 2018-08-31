Песков: Путин всегда занимает жесткую позицию по поддержке россиян за рубежом, когда они подвергаются враждебным действиям

"Вы знаете, что Путин всегда занимает весьма жесткую, однозначную позицию в плане поддержки русского населения там, где оно может подвергаться враждебным действиям, зачастую граничащим с геноцидом, с нападками ультранационалистов и так далее", - сказал Песков журналистам.

По его словам, это последовательная политика президента. "Он поддерживает русских в любой точке мира и неоднократно об этом говорил", - сказал Песков.