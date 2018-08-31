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Песков: Путин всегда занимает жесткую позицию по поддержке россиян за рубежом, когда они подвергаются враждебным действиям

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Владимир Путин.

ФОТО: Peter Muhly / PA Wire/PA Images

Президент РФ Владимир Путин всегда занимает довольно жесткую позицию и поддерживает россиян в ситуации, когда они подвергаются враждебным действиям, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что Путин всегда занимает весьма жесткую, однозначную позицию в плане поддержки русского населения там, где оно может подвергаться враждебным действиям, зачастую граничащим с геноцидом, с нападками ультранационалистов и так далее", - сказал Песков журналистам.

По его словам, это последовательная политика президента. "Он поддерживает русских в любой точке мира и неоднократно об этом говорил", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что на Украине продолжается гражданская война, несмотря на хрупкое перемирие. "Это совершенно очевидный факт, вряд ли это можно отрицать", - сказал Песков.

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