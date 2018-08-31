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Huawei выпустила самый мощный процессор для флагманских смартфонов

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(180518) -- TORONTO, May 18, 2018 (Xinhua) -- HUAWEI P20 Series smartphones are seen at the Eaton Centre in Toronto, Canada, May 17, 2018. The Chinese HUAWEI P20 Series smartphones are available for purchase with major mobile carriers in Canada starting Thursday. (Xinhua/Zou Zheng)(axy) (Photo by Xinhua/Sipa USA)

ФОТО: Xinhua / Xinhua/Sipa USA

На выставке IFA 2018, которая проходит с 31 августа по 5 сентября в Берлине, компания Huawei представила свой новый процессор для флагманских смартфонов. Kirin 980 стал первой коммерческой «системой-на-чипе» на базе 7-нанометрового техпроцесса.

7-нанометровый техпроцесс от TSMC позволил разметить в чипе 6,9 миллиарда транзисторов при площади подложки в один квадратный сантиметр. Это в 1,6 раза больше показателей прошлого поколения. По сравнению с 10-нм техпроцессом, 7-нанометровый обеспечивает повышение производительности чипа на 20% и энергоэффективность на 40%, пишет ferra.ru.

Kirin 980 также первым поучил ядра Cortex-A76, которые на 75% производительнее и на 58% энерогоэффектвнее по сравнению с прошлым поколением. Чип включил два производительных ядра Cortex-A76, два энерогоэффективных ядра Cortex-A76 и два сверхэкономичных Cortex-A55.

В качестве интегрированной графики используется Mali-G76, она на 46% производительнее и на 178% экономичнее прошлого поколения. Также она использует ИИ для определения игровых задач и оптимизации ресурсов под них.

Если прошлогодний Kirin 970 стал первым чипом с собственным модулем нейронных вычислений (Neural Processing Unit), то в Kirin 980 используется уже двойной NPU для улучшения возможностей искусственного интеллекта. В результате Kirin 980 способен распознавать до 4600 изображений в минуту, что на 120% больше результатов предшественника.

Чип получил модем с поддержкой LTE Cat.21, что обеспечивает скорость загрузки до 1,4 Гбит/с.

Первыми смартфонами на базе Kirin 980 должны стать смартфоны серии Huawei Mate 20, чей анонс запланирован на октябрь.

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