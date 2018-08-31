Huawei выпустила самый мощный процессор для флагманских смартфонов

7-нанометровый техпроцесс от TSMC позволил разметить в чипе 6,9 миллиарда транзисторов при площади подложки в один квадратный сантиметр. Это в 1,6 раза больше показателей прошлого поколения. По сравнению с 10-нм техпроцессом, 7-нанометровый обеспечивает повышение производительности чипа на 20% и энергоэффективность на 40%, пишет ferra.ru.

Kirin 980 также первым поучил ядра Cortex-A76, которые на 75% производительнее и на 58% энерогоэффектвнее по сравнению с прошлым поколением. Чип включил два производительных ядра Cortex-A76, два энерогоэффективных ядра Cortex-A76 и два сверхэкономичных Cortex-A55.

В качестве интегрированной графики используется Mali-G76, она на 46% производительнее и на 178% экономичнее прошлого поколения. Также она использует ИИ для определения игровых задач и оптимизации ресурсов под них.

Если прошлогодний Kirin 970 стал первым чипом с собственным модулем нейронных вычислений (Neural Processing Unit), то в Kirin 980 используется уже двойной NPU для улучшения возможностей искусственного интеллекта. В результате Kirin 980 способен распознавать до 4600 изображений в минуту, что на 120% больше результатов предшественника.

Чип получил модем с поддержкой LTE Cat.21, что обеспечивает скорость загрузки до 1,4 Гбит/с.