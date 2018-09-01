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  • Галерея: на перекрестке Вана-Выйду столкнулись два автомобиля

Галерея: на перекрестке Вана-Выйду столкнулись два автомобиля

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Сегодня около двух часов дня в волости Вильянди на шоссе Тарту-Вильянди на перекрестке Вана-Выйду произошло ДТП, в котором столкнулись два автомобиля. Один человек доставлен в больницу.

По словам приехавшего на место происшествия фотографа Кенно Соо, водитель автомобиля Audi не уступил дорогу ехавшему по главной дороге автомобилю Seat, в результате чего и произошло столкновение.

Seat оказался в поле, Audi - на обочине шоссе. Находившийся за рулем Seat мужчина был доставлен в Вильяндискую больницу. В автомобиле Audi никто не пострадал.

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