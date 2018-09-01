Галерея: на перекрестке Вана-Выйду столкнулись два автомобиля
1 сентября 2018, 15:53
Сегодня около двух часов дня в волости Вильянди на шоссе Тарту-Вильянди на перекрестке Вана-Выйду произошло ДТП, в котором столкнулись два автомобиля. Один человек доставлен в больницу.
По словам приехавшего на место происшествия фотографа Кенно Соо, водитель автомобиля Audi не уступил дорогу ехавшему по главной дороге автомобилю Seat, в результате чего и произошло столкновение.
Seat оказался в поле, Audi - на обочине шоссе. Находившийся за рулем Seat мужчина был доставлен в Вильяндискую больницу. В автомобиле Audi никто не пострадал.