Сб, 1.09.2018
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Командующий ВВС Германии: жители Балтии надеются на нас

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Истребители. Иллюстративное фото.

ФОТО: Staff Sgt. Shawn Nickel/AFP

Комментируя состоявшуюся передачу ВВС Германии миссии охраны воздушного пространства Эстонии, Латвии и Литвы командующий германскими военно-воздушными силами Инго Герхарц сказал, что жители Балтийских стран надеются на защиту германских воздушных сил и НАТО, пишет со ссылкой на пресс-релиз Luftwaffe портал Presseportal.de.

"Несущие уже в который раз ответственность за безопасность Балтийского воздушного пространства германскими военно-воздушные силы Германии вновь демонстрируют свою способность взаимодействовать в альянсе, - сказал командующий германскими военно-воздушными силами генерал-лейтенант Инго Герхарц. - Жители Балтийских стран надеются на нас. Мы рядом, мы профессионально выполняем свои задачи и преданны им как и в прежние годы".

На прошедшей в четверг на авиабазе Эмари церемонии военнослужащие ВВС Франции передали охрану воздушного пространства Эстонии, Латвии и Литвы военнослужащим ВВС Германии. Постоянная база германского подразделения расположена в Нейбурге, в Баварии. В Эстонии дислоцировано около 160 военнослужащих подразделения. Они будут использовать пять боевых самолетов Eurofighter.

Канцлер Министерства обороны Кристьян Прикк сказал на церемонии, что сотрудничество с Францией было отличным и что оно укрепило стратегические связи между двумя странами. «Я отдельно хочу поблагодарить французский контингент за готовность к сотрудничеству и во время наших стратегических учений Siil и совершить вклад в тренировки в виде дополнительных самолетов», - сказал Прикк.

Канцлер также поприветствовал германский контингент. «Германия — одна из стран, на наиболее постоянной основе участвующих в миссии НАТО по охране воздушного пространства Балтии. То, что германские военнослужащие прибыли в Эмари уже в пятый раз, говорит об исключительно успешном военном сотрудничестве между Эстонией и Германией», - сказал Прикк.

Второе подразделение, участвующее в миссии, дислоцировано на авиабазе Шяуляй в Литве, где португальское подразделение сменило бельгийское, использующее четыре истребителя F-16.

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