Следы российско-аргентинского "кокаинового дела" ведут в Ригу

В "кокаиновом деле" о 389 килограммах наркотиков, обнаруженных в посольстве России в Аргентине, упоминается попытка вывезти чемоданы с наркотиками в октябре 2017 года. В материалах указано, что основной подозреваемый Андрей Ковальчук нанял частный самолет Cessna 750. Настоящее Время выяснило маршрут, по которому летел этот борт, нашло одного из пассажиров, который сделал по пути несколько фото, а также пилота.
Самолет Cessna 750 с бортовым номером OE-HUB зарегистрирован в Латвии.
По данным источника, близкого к одному из фигурантов дела, 16-19 октября 2017 года борт совершил перелет по сложному маршруту с многочисленными промежуточными посадками – максимальная дальность полета Cessna этой модели около 6 тысяч километров. Этот рейс упоминается как в материалах российского уголовного дела, так в документах расследования, которое передала в суд аргентинская полиция.
Самолет летел по маршруту Пальма (Испания) – Форталеза (Бразилия) – Буэнос-Айрес (Аргентина) – вновь Форталеза – Агадир (Марокко) – Рига (Латвия).
Спасти чемоданы Ковальчуку не удалось: к тому времени власти Аргентины и сотрудники посольства уже знали о содержимом чемоданов, и спецслужбы уже начали спецоперацию.
Тогда ФСБ решила, что отправлять груз этим бортом слишком рискованно, говорил в своих показаниях завхоз посольства Игорь Рогов. Тогда Рогова срочно отправили в командировку, а другие сотрудники посольства говорили Ковальчуку, что не могут без него отдать чемоданы.
Предшественник Рогова Али Абянов на посту завхоза посольства арестован по делу о попытке перевозки кокаина.
Из показаний Рогова следует, что частным самолетом в Аргентину прилетел Иштимир Худжанов, позже арестованный в России по "кокаиновому делу". Кроме них на борту были два гражданина Латвии и один человек с паспортом "негражданина" этой страны.
В те же дни в Буэнос-Айресе был и Андрей Ковальчук: он остановился в том же отеле Dora, что и другие пассажиры рейса. Был ли Ковальчук на борту самолета, НВ установить не удалось. Первый секретарь посольства России в Аргентине Олег Воробьев сказал следователям, что предполагаемый организатор схемы поставки кокаина прибыл в Аргентину отдельно.
"В октябре 2017-го Ковальчук А.Ф. арендовал частный самолет, на котором планировал вывезти свои чемоданы, находившиеся на хранении в школе при посольстве. Сам Ковальчук прибыл регулярным рейсом и заселился в гостинице Dora, в которой прожил несколько дней, потом поменял и заселился в Pullitzer, а затем вновь поселился в Dora. Арендованный самолет прибыл отдельно от Ковальчука, на котором в качестве пассажиров прибыли Иштимир Худжамов (Тимур) и два латыша, которые тоже заселились в гостинице Dora", – говорится в показаниях Воробьева.
Настоящему Времени удалось найти профиль фейсбука одного из пассажиров, летевшего этим рейсом и не упомянутого в материалах следствия. Это 36-летний житель Латвии Гатис Лужа (Gatis Luža). Он опубликовал фотоотчет о своем путешествии в Аргентину: снимки делал как внутри самолета, так и снаружи.
В переписке с НВ Гатис Лужа не отрицал, что был в этом самолете. Он сказал, что "ничего не знал о наркотиках", а на вопрос о цели путешествия сказал, что просто "полетал по миру". Он затруднился объяснить, кто оплачивал это путешествие.
"Не помню, много пил", – написал он в ответ на вопрос, как он попал на борт самолета и кто его пригласил.
Самолет Cessna 750 с бортовым номером OE-HUB находится в управлении австрийской компании BAIRLINE Fluggesellschaft m.b.H. & Co Kg. На письменный запрос НВ в организации не ответили, во время телефонного разговора не стали отрицать сам факт рейса в Аргентину, но отказались уточнить детали. Пилот этой компании опубликовал в своем инстаграме фото из Риги – на следующий день после приземления борта OE-HUB в аэропорту этого города.
Журналисты запрашивали власти Латвии, как часто родственники Андрея Ковальчука возили через границу страны грузы в Россию. В полиции ответили, что это персональная информация, охраняемая законом.