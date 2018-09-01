Следы российско-аргентинского "кокаинового дела" ведут в Ригу

Самолет Cessna 750 с бортовым номером OE-HUB зарегистрирован в Латвии.

По данным источника, близкого к одному из фигурантов дела, 16-19 октября 2017 года борт совершил перелет по сложному маршруту с многочисленными промежуточными посадками – максимальная дальность полета Cessna этой модели около 6 тысяч километров. Этот рейс упоминается как в материалах российского уголовного дела, так в документах расследования, которое передала в суд аргентинская полиция.

Самолет летел по маршруту Пальма (Испания) – Форталеза (Бразилия) – Буэнос-Айрес (Аргентина) – вновь Форталеза – Агадир (Марокко) – Рига (Латвия).

Спасти чемоданы Ковальчуку не удалось: к тому времени власти Аргентины и сотрудники посольства уже знали о содержимом чемоданов, и спецслужбы уже начали спецоперацию.

Тогда ФСБ решила, что отправлять груз этим бортом слишком рискованно, говорил в своих показаниях завхоз посольства Игорь Рогов. Тогда Рогова срочно отправили в командировку, а другие сотрудники посольства говорили Ковальчуку, что не могут без него отдать чемоданы.

Предшественник Рогова Али Абянов на посту завхоза посольства арестован по делу о попытке перевозки кокаина.

Из показаний Рогова следует, что частным самолетом в Аргентину прилетел Иштимир Худжанов, позже арестованный в России по "кокаиновому делу". Кроме них на борту были два гражданина Латвии и один человек с паспортом "негражданина" этой страны.

В те же дни в Буэнос-Айресе был и Андрей Ковальчук: он остановился в том же отеле Dora, что и другие пассажиры рейса. Был ли Ковальчук на борту самолета, НВ установить не удалось. Первый секретарь посольства России в Аргентине Олег Воробьев сказал следователям, что предполагаемый организатор схемы поставки кокаина прибыл в Аргентину отдельно.

"В октябре 2017-го Ковальчук А.Ф. арендовал частный самолет, на котором планировал вывезти свои чемоданы, находившиеся на хранении в школе при посольстве. Сам Ковальчук прибыл регулярным рейсом и заселился в гостинице Dora, в которой прожил несколько дней, потом поменял и заселился в Pullitzer, а затем вновь поселился в Dora. Арендованный самолет прибыл отдельно от Ковальчука, на котором в качестве пассажиров прибыли Иштимир Худжамов (Тимур) и два латыша, которые тоже заселились в гостинице Dora", – говорится в показаниях Воробьева.

Настоящему Времени удалось найти профиль фейсбука одного из пассажиров, летевшего этим рейсом и не упомянутого в материалах следствия. Это 36-летний житель Латвии Гатис Лужа (Gatis Luža). Он опубликовал фотоотчет о своем путешествии в Аргентину: снимки делал как внутри самолета, так и снаружи.

В переписке с НВ Гатис Лужа не отрицал, что был в этом самолете. Он сказал, что "ничего не знал о наркотиках", а на вопрос о цели путешествия сказал, что просто "полетал по миру". Он затруднился объяснить, кто оплачивал это путешествие.

"Не помню, много пил", – написал он в ответ на вопрос, как он попал на борт самолета и кто его пригласил.

Самолет Cessna 750 с бортовым номером OE-HUB находится в управлении австрийской компании BAIRLINE Fluggesellschaft m.b.H. & Co Kg. На письменный запрос НВ в организации не ответили, во время телефонного разговора не стали отрицать сам факт рейса в Аргентину, но отказались уточнить детали. Пилот этой компании опубликовал в своем инстаграме фото из Риги – на следующий день после приземления борта OE-HUB в аэропорту этого города.