В Нарве открылся обновлённый за 800 тысяч стадион

Об этом рассказал руководитель Нарвского спортивного центра Андрей Шилин. Именно спортцентр на ул. Раквере, а не расположенная рядом школа, будет оператором нового стадиона.

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Открытие нового стадиона в Нарве. ФОТО: Nikolai Andrejev

Стадион назвали в честь тренера, почётного гражданина Нарвы Валентина Шидловского, который ушёл из жизни в 2010 году. На открытие пришли две дочери знаменитого нарвского тренера.

"Проект стадиона подготовил Эстонский футбольный союз, - рассказал депутат нарвского горсобрания Владимир Бутузов. - А деньги на строительство полностью выделил город. Это порядка 800 тысяч евро".

Принципиальное решение о реконструкции было принято ещё три года назад, но только теперь её удалось осуществить. Депутат Бутузов уверяет, что город продолжит реновацию пришкольных стадионов, но о конкретных планах пока говорить рано.

По словам Дмитрия Вергуна из Отдела культуры нарвской горуправы, новый стадион позволит разгрузить другие футбольные поля. На нём можно будет проводить не только местные соревнования, но и республиканские, за исключением матчей футбольной Премиум-лиги.