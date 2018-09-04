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Трамп обсудил с Мун Чжэ Ином предстоящий саммит КНДР-Южная Корея

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Настольный телефон.

ФОТО: Erik Buraas/picture alliance / moodboard

Президент США Дональд Трамп и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Корейском полуострове, в частности, предстоящий саммит двух Корей, сообщает во вторник агентство "Интерфакс" со ссылкой на "Ренхап".

"Два лидера обменялись мнениями по развитию отношений между Южной и Северной Кореей и событиям вокруг Корейского полуострова, в том числе по переговорам по денуклеаризации между КНДР и США, последовавшие за саммитом КНДР-США 12 июня, и предстоящий третий саммит Южной Кореи-КНДР", - говорится в сообщении канцелярии южнокорейского президента.

Лидеры договорились, что США и Южная Корея продолжат тесное сотрудничество и консультации на различных уровнях.

Разговор состоялся в преддверии визита специального представителя президента Южной Кореи Чон Ый Ёна в КНДР. Ожидается, что спецпредставитель обсудит в Пхеньяне ряд вопросов, в том числе конкретную дату проведения саммита Южной Кореи и КНДР, денуклеаризацию Корейского полуострова и установление мира в регионе.

Саммит Южной Кореи и КНДР запланирован на сентябрь этого года. Ранее лидеры двух стран встречались дважды - в апреле и в мае.

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